banner414
SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner424

Gebzespor Lige Veda Etti!

Son maçında kümede kalmak için Tokat Erbaaspor'a konuk olan Gebzespor, rakibine tek golle mağlup oldu ve 3. Lig'e veda etti.

Gebzespor Lige Veda Etti!

06 Mayıs 2019 Pazartesi 12:20

banner419

Geçen hafta sahasında Velimeşespor karşısında 1-0 geriye düştüğü maçı son dakikalarda attığı gollerle 2-1 kazanan Gebzespor, bu kez beklenen geri dönüşü yapamadı. Erbaaspor'a tek golle yenilen takımımız küme düşerek lige veda etti. Uzun bir aradan sonra çıktığı 3.Lig’de tutunamayan Mor-Beyazlı ekip, yeniden BAL’a dönüş yaptı.

Gebzespor bulunduğu grubu Körfez BLD ile birlikte küme düşerek tamamlarken, Hekimoğlu Trabzonspor ise şampiyon oldu. Grupta Nazilli Belediyespor, Tire 1922, Nevşehir Belediyespor ve Ergenele Velişespor play-off maçları sonrası 2.lige çıkmanın hesaplarını yapacak Tokat Erbaaspor deplasmanında takımlarını yalnız bırakmayan Gebzesporlu taraftarlar çok büyük hayal kırıklığı ve üzüntüyü birlikte yaşadılar.

Takım Otobüsü Futbolcuları Almadan Ayrıldı

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Cumartesi günü oynanan, 1-0 Erbaaspor'un galibiyetiyle sona eren karşılaşma sonrası küme düşen Gebzespor'un takım otobüsü, yönetimin kararı ile futbolcuları stadyumdan almadan ayrıldı. Futbolcular takım otobüsüyle geldikleri Erbaa'dan minibüsle döndü.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
GebzesporFutbolTff3.ligMaçBal LigiKüme DüştüErbaasporTokat
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Engelli Karatecilerden 5 Madalya Engelli Karatecilerden 5 Madalya
Şampiyon Kağıtsporlu Samet Şampiyon Kağıtsporlu Samet
Balkanlardan 2 Altın İle Döndüler Balkanlardan 2 Altın İle Döndüler
'Son bir 90 dakika kaldı' 'Son bir 90 dakika kaldı'
Filenin Şampiyonu Belli Oldu Filenin Şampiyonu Belli Oldu
GTÜ Kürek Şampiyonası'nda 4. Oldu GTÜ Kürek Şampiyonası'nda 4. Oldu
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Engelli Karatecilerden 5 Madalya
Kağıtspor’un alt yapısından yetişen işitme engelli karateciler Mersin’de yapılan İşitme Engelli Türkiye...

Haberi Oku