Gebzespor Lige Veda Etti!

Son maçında kümede kalmak için Tokat Erbaaspor'a konuk olan Gebzespor, rakibine tek golle mağlup oldu ve 3. Lig'e veda etti.

Geçen hafta sahasında Velimeşespor karşısında 1-0 geriye düştüğü maçı son dakikalarda attığı gollerle 2-1 kazanan Gebzespor, bu kez beklenen geri dönüşü yapamadı. Erbaaspor'a tek golle yenilen takımımız küme düşerek lige veda etti. Uzun bir aradan sonra çıktığı 3.Lig’de tutunamayan Mor-Beyazlı ekip, yeniden BAL’a dönüş yaptı.



Gebzespor bulunduğu grubu Körfez BLD ile birlikte küme düşerek tamamlarken, Hekimoğlu Trabzonspor ise şampiyon oldu. Grupta Nazilli Belediyespor, Tire 1922, Nevşehir Belediyespor ve Ergenele Velişespor play-off maçları sonrası 2.lige çıkmanın hesaplarını yapacak Tokat Erbaaspor deplasmanında takımlarını yalnız bırakmayan Gebzesporlu taraftarlar çok büyük hayal kırıklığı ve üzüntüyü birlikte yaşadılar.



Takım Otobüsü Futbolcuları Almadan Ayrıldı

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Cumartesi günü oynanan, 1-0 Erbaaspor'un galibiyetiyle sona eren karşılaşma sonrası küme düşen Gebzespor'un takım otobüsü, yönetimin kararı ile futbolcuları stadyumdan almadan ayrıldı. Futbolcular takım otobüsüyle geldikleri Erbaa'dan minibüsle döndü.