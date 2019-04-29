Gebzespor Mücadeleye Devam Ediyor

Spor Toto 3.lig 1. grupta kümede kalma mücadelesi veren temsilcimiz Gebzespor, sahasında Ergene Velimeşespor’u konuk etmişti. Karşılaşmanın ilk yarısında ortaya koyduğu kötü futbolla dikkat çeken ekibimiz, soyunma odasına 0-0 eşiklikle gitti. İkinci yarıda konuk ekip geliştirdiği birçok ataktan sonuç alamazken, Gebzespor da gol bulmakta zorlandı. 80. dakikada Ergene Velimeşespor, Onay Kutay Kurt’un golüyle 1-0 öne geçerken Gebzespor tribünlerinde istenmeyen olaylar yaşandı. Son 10 dakikaya 1-0 mağlup giren mor beyazlılar, mücadelenin 88. dakikasında konuk ekibin hatasını Serhat Yeşilördek’le değerlendirerek, .- eşitliği sağladı. Uzatma dakikalarında ise Tugay Keleş attığı golle ekibimizi 2-1 öne geçirerek maç skoruna imzasını attı.

SON HAFTAYA 34 PUANLA

Gebzespor bu galibiyetle puanını 34’e çıkarmayı başarırken kümede kalma umutlarını da son haftaya taşıdı. Mor beyazlılar son hafta, 37 puanı bulunan Erbaaspor’un konuğu olacak. İlk maçta berabere kaldığı rakibi karşısında kümede kalmak için mutlak galibiyet arayacak olan ekibimiz alacağı galibiyetle rakibine ikili averajla da üstünlük kurmak istiyor. Temsilcimiz ile birlikte kümede kalma mücadelesi veren ve 34 puanı bulunan Tepecekspor’da yine 37. puanı bulunan Kozan Belediyespor’u konuk edecek. Gebzespor ve Tepecikspor’un son hafta maçlarını kazanması durumunda ise kümede kalan takımı dörtlü, hatta 37 puanı bulunan Erzin Belediyespor’un mağlup olması durumunda ise, beşli averaj belirleyecek.

ŞAMPİYON HEKİMOĞLU TRABZONSPOR

Öte yandan temsilcimiz Gebzespor’un bulunduğu grupta dün Nazilli Belediyespor deplasmanında mücadele eden Hekimoğlu Trabzonspor, 45 dakika 10 kişi oynadığı maçın 90. dakikasında eski Darıca GB’li Cafercan Aksu’nun penaltı vuruşuyla attığı golle şampiyonluğunu ilan etmiş oldu. Körfez Belediyespor’un küme düştüğü, Nazillispor, Tirespor, Nevşehir Belediyespor ve Ergene Velimeşe’nin play-offu garantilediği grupta kümede düşecek son takımın ise kim olacağı merakla bekleniyor.