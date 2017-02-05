Gebzespor yine avantaj kaçırdı: 3-3

Ergene Velimeşe'nin mağlup olduğu haftada Gebzespor, 3-1 önde olduğu Sultangazi maçında sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı. Temsilcimiz zirve ile arasındaki puan farkını 3'e indirsede sıralamada bir sıra geriye giderek 3. sırada haftayı tamamladı