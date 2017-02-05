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Gebzespor yine avantaj kaçırdı: 3-3

Ergene Velimeşe'nin mağlup olduğu haftada Gebzespor, 3-1 önde olduğu Sultangazi maçında sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı. Temsilcimiz zirve ile arasındaki puan farkını 3'e indirsede sıralamada bir sıra geriye giderek 3. sırada haftayı tamamladı

Gebzespor yine avantaj kaçırdı: 3-3

05 Şubat 2017 Pazar 16:52

1

Ergene Velimeşe

 16

 9

 5

 2

 33

 15

 32

2

Çorluspor 1947

 16

 8

 6

 2

 26

 9

 30

3

Gebzespor

 16

 8

 5

 3

 24

 16

 29

4

Sultangazispor

 15

 8

 3

 4

 29

 14

 27

5

Çayırovaspor

 16

 8

 3

 5

 22

 15

 27

6

Edirnespor

 16

 6

 7

 3

 31

 11

 25

7

Kartal Bulvarspor

 15

 7

 3

 5

 36

 17

 24

8

Uzunköprüspor

 16

 6

 6

 4

 29

 17

 24

9

Bozüyük Vitraspor

 15

 6

 4

 5

 21

 18

 22

10

Körfez Bld.Hereke Yıldız

 16

 4

 3

 9

 18

 28

 15

11

Vefa

 14

 3

 2

 9

 14

 45

 11

12

Bayrampaşa Tunaspor

 15

 2

 4

 9

 12

 35

 10

13

Lüleburgaz Yıldırım

 16

 0

 1

 15

 8

 63

 -2
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Gebzespor Yine Avantaj Kaçırdı: 3-3
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