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Gebzespor yine avantaj kaçırdı: 3-3
Ergene Velimeşe'nin mağlup olduğu haftada Gebzespor, 3-1 önde olduğu Sultangazi maçında sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı. Temsilcimiz zirve ile arasındaki puan farkını 3'e indirsede sıralamada bir sıra geriye giderek 3. sırada haftayı tamamladı