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Gebzespor'a Bomba Transfer!

Gebzespor, üstün çabaları sonucunda bomba transferi takımına kazandırdı.

Gebzespor'a Bomba Transfer!

10 Ocak 2017 Salı 22:15

 Eskişehir ekibinde bulunan Jaba, kolay kolay Eskişehir Kurtuluşspor’dan ayrılamayacak gibi gözüküyordu.Gebzespor teknik direktörü Ergun Ortakcı’nın da istediği oyuncu için bugün camiayı sevindiren ve beklenen sonuca ulaşıldı. Bu transfer için şartları zorlayan mor-beyazlılar, Adem Yıldırım,Salih Çakıroğlu ve Sezai İri'nin üstün çabaları sonucunda Jaba'yı Gebzespor'a kazandırdı.

GEBZE’YE RAKİP OLMUŞTU

Süper Lig’de Osmanlı, Ankaragücü ve Antalyaspor formalarını giyen Jaba son iki sezondur BAL Ligi’nde top koşturuyor. Geçtiğimiz sezon Kuşadası’nda oynayan ve bu sezon başında ise Eskişehir Kurtuluş’a transfer olan Jaba, Kızılcahamam’da oynanan hazırlık maçında Gebzespor’a rakip olmuş, Eskişehir Kurtuluş’un 1-0 kazandığı maçta futbol resitali sunan Brezilyalı yıldız o maçta Menekşe’nin daha radarına girmişti. 12 maçta 10 gole imza atan Brezilyalı oyuncunun taliplisi çok.


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