Gebzespor'a Bomba Transfer!
Gebzespor, üstün çabaları sonucunda bomba transferi takımına kazandırdı.
GEBZE’YE RAKİP OLMUŞTU
Süper Lig’de Osmanlı, Ankaragücü ve Antalyaspor formalarını giyen Jaba son iki sezondur BAL Ligi’nde top koşturuyor. Geçtiğimiz sezon Kuşadası’nda oynayan ve bu sezon başında ise Eskişehir Kurtuluş’a transfer olan Jaba, Kızılcahamam’da oynanan hazırlık maçında Gebzespor’a rakip olmuş, Eskişehir Kurtuluş’un 1-0 kazandığı maçta futbol resitali sunan Brezilyalı yıldız o maçta Menekşe’nin daha radarına girmişti. 12 maçta 10 gole imza atan Brezilyalı oyuncunun taliplisi çok.