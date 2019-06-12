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Gebzespor'a Kim Sahip Çıkacak?

Cumartesi günü yapılacak kongrede mor beyazlı ekibi kim sahiplenecek?

Gebzespor'a Kim Sahip Çıkacak?

12 Haziran 2019 Çarşamba 11:28

Geçtiğimiz hafta Cumartesi günü çoğunluk sağlanamaması nedeniyle ertelenen kongre bu Cumartesi yapılacak. Gebzespor tesislerinde gerçekleştirilecek olan kongrede 127 delegenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Mevcut başkan İlker Çakır’ın yeniden aday olmayı düşünmediği bilinirken, yönetime kimin talip olacağı ise merak konusu.

Taraftar Üzgün

Başarılı dönemlerinde başkan olmak için bir çok ismin adaylığını koyduğu Gebzespor'a son dönemlerde ise sahip çıkan bulunmuyor. Bu sebepten sıkıntılar çeken mor beyazlı ekipte yaşan sessizlik, yaklaşan yeni sezon öncesi taraftarı üzüyor. Gebzespor’a gönül verenlerin en büyük beklentisi ise takıma sahip çıkılması.

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