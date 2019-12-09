Gebzespor,Çiğli BLD'yi devirdi: 1-0 Yaşanan sıkıntılar ile gündemden düşmeyen Gebzespor, konuk ettiği namağlup lider Çiğli BLD’yi tek golle mağlup ederek, takıma ilgisizlere önemli mesaj verdi

09 Aralık 2019 Pazartesi 09:17