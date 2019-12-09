Gebzespor,Çiğli BLD'yi devirdi: 1-0

09 Aralık 2019 Pazartesi 09:17
BÖLGESEL Amatör Lig 10. grupta yaşadığı sıkıntılar ile bir türlü gündemden düşmeyen ve çok basit puan kayıpları yaşanan temsilcimiz Gebzespor, konuk ettiği namağlup lider Çiğli Belediyespor’u tek golle mağlup etti. Temsilcimizi galibiyete ulaştıran golü 45. dakikada takımın golcü ismi Kaan Akar penaltı vuruşu ile kaydetti. Güçlü rakibi karşısında sezonun en iyi bir futbolunu ortaya koyan mor beyazlı temsilcimiz Gebzespor aldığı bu önemli galibiyet ile takıma sahipsiz kalanlara çok önemli mesaj verdi. Namağlup lider olarak Gebze’ye gelen Çiğli Belediyespor’a ilk yenilgisini tattıran ekibimiz, takıma sahip çıkılması durumunda neler yapacağını gösterdi. Alınan bu galibiyet ekibimiz adına altın değerinde olurken, zirve ile arasındaki puan farkını ise 11’e indirmeyi başardı. Öte yandan temsilcimiz Gebzespor ilk yarısının son maçında ise Atlaspor’un konuğu olacak.
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