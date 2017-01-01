SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

GEBZESPOR'DA HERŞEY YOLUNDA

Gebzespor, 3.Lig ekibi Van karşısında görücüye çıktı.

GEBZESPOR'DA HERŞEY YOLUNDA

01 Ocak 2017 Pazar 20:12

Antalya Belek’te ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Gebzespor ilk hazırlık maçını dün 3.Lig ekiplerinden Van Büyükşehir Belediyespor’la oynadı. Geçtiğimiz sezon Bolu kampında Van’a 3-0 yenilen mor-beyazlı ekip, Antalya’daki karşılaşmada ise 4-2’lik skorla mağlup oldu.

Alınan bilgiye göre Van ilk yarıda yedek ağırlıklı, ikinci yarıda ise as kadroyla sahaya çıktı .Gebzespor’un ilk yarıyı Hakkı’nın golüyle 1-0 önde tamamlamasına rağmen ikinci 45 dakikada etkili olamadığı öğrenildi. Menekşe’nin diğer golünü penaltıdan Babacar atarken, yöneticiler, takımın iyi bir oyun ortaya koyduğunu ve kampta her şeyin yolunda gittiğini belirttiler.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
KUZEY MARMARA OTOYOLU İÇİN KOCAELİ BÖLGESİ KAMULAŞTIRILACAK PARSELLER KUZEY MARMARA OTOYOLU...
GEBZE'NİN SAHİBİ YOK MU? GEBZE'NİN SAHİBİ...
KAZA KAZA
Türkiye - İspanya (EURO 2016) Türkiye - İspanya...
Anahtar Kelimeler
GEBZESPORDA HERŞEY YOLUNDA
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kongre ertelendi Kongre ertelendi
Alt Yapıya Önem Veriyor! Alt Yapıya Önem Veriyor!
İkisi de Gitti! İkisi de Gitti!
Demir Yumruk Yine Şampiyon! Demir Yumruk Yine Şampiyon!
Yarın rakip Van Yarın rakip Van
Gebzeli Çocuklara Masa Tenisi Eğitimi! Gebzeli Çocuklara Masa Tenisi Eğitimi!
Yukarı Çık

banner188

Kongre ertelendi
Gebze Fırtına Taraftarlar Derneği kongresi çoğunluk sağlanamadığı için 7 Ocak Cumartesi gününe ertelendi.

Haberi Oku