GEBZESPOR'DA HERŞEY YOLUNDA

Antalya Belek’te ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Gebzespor ilk hazırlık maçını dün 3.Lig ekiplerinden Van Büyükşehir Belediyespor’la oynadı. Geçtiğimiz sezon Bolu kampında Van’a 3-0 yenilen mor-beyazlı ekip, Antalya’daki karşılaşmada ise 4-2’lik skorla mağlup oldu.

Alınan bilgiye göre Van ilk yarıda yedek ağırlıklı, ikinci yarıda ise as kadroyla sahaya çıktı .Gebzespor’un ilk yarıyı Hakkı’nın golüyle 1-0 önde tamamlamasına rağmen ikinci 45 dakikada etkili olamadığı öğrenildi. Menekşe’nin diğer golünü penaltıdan Babacar atarken, yöneticiler, takımın iyi bir oyun ortaya koyduğunu ve kampta her şeyin yolunda gittiğini belirttiler.