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Gebzespor'da Trafik Yoğun!

Erbaaspor ile oynadığı son maçta sahadan yenilgiyle ayrılarak küme düşen Gebzespor'a, maç esnasında yaşananlar olaylarla ilgili ceza geldi.

Gebzespor'da Trafik Yoğun!

10 Mayıs 2019 Cuma 12:13

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PFDK’dan yapılan açıklamada; Gebzespor Kulübü'nün, 04.05.2019 tarihinde oynanan ERBAASPOR - GEBZESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildi” ifadeleri yer aldı.

Gebzespor Taraftarından Vurur'a Destek

Gebzespor taraftarı geçen sezon Gebzespor ile Bölgesel Amatör Lig şampiyonluğu yaşayan Özgür Vurur’u yeni sezonda da takımın başında görmek istediğini belirtti.

Özgür Vurur yönetiminde uzun süre mücadele ettiği BAL Ligi'nde şampiyon olarak 3.lige çıkmayı başaran Mor Beyazlılar, sezona iyi bir grafik çizerek başlasa da yaşanan anlaşmazlıklardan sonra Vurur görevinden istifa etmişti. Vurur’un istifasından sonra takımın başına getirilen, Özgür Demirtaş ve Alaettin Çiçek ile beklenen yükselişi yakalayamayan ekip son haftalara doğru küme düşme potasına girdi.  Son 5 haftaya doğru Özgür Vurur ile yeniden anlaşan yönetim, Vurur’un tüm çabalarına rağmen takımı kümede tutmayı başaramadı.

Erbaa yenilgisiyle küme düşen Gebzespor’da taraftarlar Özgür Vurur’a sahip çıktı. BAL liginde şampiyonluk yaşatan Özgür Vurur'a “Herkes gitse de sen gitme kral” paylaşımları yapılmaya başlandı.

Erbaa’da yaşanan otobüs krizi sonrası birçok futbolcunun Gebzespor’da kalmamasına kesin gözüyle bakılıyor. Yönetimin kongre kararı alarak takımın yeni bir oluşuma gitmesinin planları yapıldığı konuşuluyor. Alınacak kongre kararı sonrası ise takıma kimin sahip çıkacağı ve Gebzespor yönetiminin yeni sezonda nasıl bir yol haritası çizeceği merak ediliyor. 

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