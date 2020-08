Gebzesporluların Büyükgöz ile sinema keyfi

Eskihisar Kalesi Ay Işığı Sinema Akşamları etkinliği kapsamında Gebzespor taraftarına ev sahipliği yapan Başkan Büyükgöz’ü taraftar kale kapısında meşalelerle karşıladı. Kocaeli Büyükşehir Başkan Vekili Yaşar Çakmak yaptığı konuşmada, “Kocaeli’mizin mutlu şehir olmasını arzu ediyorum. Özellikle gençlerimizin, kültürde, sanatta, sporda, sosyal faaliyetlerde üstün başarılar elde etmesini istiyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın ilk yılında Kocaeli Sporu şampiyon yaptı, Gebze Belediye Başkanımızda hedefi koydu bu yıl Gebzespor şampiyon olacak” ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONLUK YOLUNU BİRLİKTE YOL ALACAĞIZ

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’de yaptığı selamlama konuşmasında, “Spor insanların yaptığı en önemli sosyal faaliyetlerin başında geliyor. Biz sporun her dalında her branşında olmak istiyoruz. Gebzespor Gebze’mizin bir markası yaşaması ve yaşatılması lazım. Biz Gebze Belediyesi olarak sporun ve Gebzesporumuzun her zaman yanındayız. Şampiyonluk yolunda sizlerle birlikte bu yolu alacağız. Elimizden gelen her konuda adımlarımızı atacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. İnşallah seneye Gebzespor’umuzun şampiyonluk kutlamasını yine burada hep birlikte yapacağız” ifadelerini kullandı.