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Gebze’ye sporcu eğitim merkezi

Gebze bölgesinde yaşayan sporcuların antrenman yapacakları ve eğitim görecekleri modern bir spor merkezi yapılacak.

Gebze'ye sporcu eğitim merkezi

11 Ocak 2018 Perşembe 10:29


 

İlki Sekapark’taki DMO binasının dönüşümü sonrasında oluşturulan Seka Sporcu Eğitim Merkezi (SEKASEM)’in ikincisi Gebze’de yapılacak. Gebze SEKASEM, Gebze bölgesinde yaşayan sporcuların antrenman yapacakları ve eğitim görecekleri modern bir spor merkezi olacak.

15 BİN 590 METREKARE İNŞAAT ALANI

Gebze Hacı Halil Mahallesi’nde yapılacak olan tesis toplam 15 bin 590 metrekare inşaat alanına sahip olacak. Bodrum kat, alt zemin, zemin ve bir kat şeklinde yapılacak olan eğitim merkezi pek çok branşta eğitim verecek. Yapının alt zemin katı 3 bin 752 metrekare kullanım alanına sahip olacak.  Bu bölümde kat fuayesi, güreş salonu, judo salonu, karate ve okçuluk salonu yer alacak. Her branş için ayrı soyunma ve duş alanları bulunacak. Antrenör odaları ve 210 kişilik seminer salonu bu katın bölümlerinden olacak.

 

ÇOCUK BAKIM ALANI

Yapının üst zemin katı ise 3 bin 730 metrekare ölçülerinde olacak. Bu bölümde giriş fuayesi, jimnastik salonu, eskrim salonu, masa tenisi salonu, bayanlar fitness salonu, bayanlar plates salonu yapılacak. Her branş için soyunma ve duş alanları ile gündüz bakım ve çocuk oyun alanı ile kafeterya yer alacak.

138 ARAÇLIK OTOPARK

Merkezin 2 bin 502 metrekarelik birinci katında da boks salonu, taekwondo salonu, rezerv spor salonu, soyunma ve duş alanları bulunacak. Bu bölüm idari birimler toplantı odası ve 120 kişilik seyirci tribününü barındıracak. Bodrum kat mahallerinde ise ısıtma ve soğutma sistemleri yer alacak. Merkezin ayrıca 138 araçlık bir de açık otopark yapılacak.

 

3 FİRMA KATILDI

Büyükşehir Belediyesi projeyi uygulayacak firmayı belirlemek üzere ihale düzenledi. İhaleye üç firma teklif sundu. En düşük teklifi 20 milyon 541 bin TL ile El Yapı Beton verirken en yüksek teklif 21 milyon 151 bin TL ile Bilim Altyapı İnşaat’tan geldi.

 

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Anahtar Kelimeler
Sporcu Eğitim MerkeziSEKASEMSpor
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