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Gebze'ye Yeni Spor Alanı!

Gebze Spor Salonunun havuz tarafında bulunan bocce alanı Gebze Belediyesi tarafından düzenlendi.

Gebze'ye Yeni Spor Alanı!

26 Ocak 2017 Perşembe 15:42

 Her yaştan ve her kesimden bireylerin rahatlıkla yapabileceği bocce sporu kökeni Anadolu'ya ve MÖ 5000 yıllarına dayanıyor. İlk çıktığı yıllarda cilalanmış kaya parçalarıyla oynanan oyun, günümüzde tamamen yuvarlak ve sentetik malzemelerden yapılmış toplarla oynanmakta. Oyun en eski spor dallarından birisi olarak kabul ediliyor. Türkiye bocce ile 1991 yılında tanışırken, 2005 yılında "Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu"nun kurulmasıyla bilinen spor kimliğine kavuşmuştu. Oyundaki amaç, attığınız toplar hedef topa yakın olmasını sağlamak. Rakip toplarından hedef topa daha yakın olarak atılan her top için bir puan alınıyor ve 13 puan alan oyuncu oyunu (maçı) kazanıyor. Eğer rakibin topu hedef topa daha yakınsa ve sizin yuvarlamanız olanaksızsa hedef topu ya da rakip topu vurmak için de atış yapılabilmekte.

Selçuk Esmer GEÇAL

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