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Geleceğin voleybolcuları yetişiyor

Büyükşehir Belediyesi ücretsiz Yaz Spor Okulları’na katılan minik sporcular, geleceğin yıldızları arasına katılmak için sıkı bir eğitimden geçiyor.

Geleceğin voleybolcuları yetişiyor

19 Temmuz 2019 Cuma 10:29

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ücretsiz Yaz Spor Okulları çerçevesinde açılan voleybol kursunda geleceğin voleybolcuları yetişiyor. Çocukların ve gençlerin yaz tatillerini verimli geçirmelerini sağlamak için 2012 yılından itibaren düzenlenen ücretsiz ‘Yaz Spor Okulları’ kapsamında verilen voleybol eğitimlerinde çocukların mutluluğu antrenmanlara yansıyor.

 

ÇOCUKLARDAN YOĞUN İLGİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü bünyesinde çocukların yoğun ilgi gösterdiği ücretsiz Yaz Spor Okulu’nda eğitimler yaş guruplarına göre sınıflandırılıyor. Voleybol oynamak isteyen minik sporcular, temel voleybolda kademe kademe ilerleyerek maç sistemleri, smaç, manşet, pas atma gibi voleybolun tekniklerini profesyonel hocalar tarafından öğreniyor. Öğrenciler bu eğitimlerde geleceğin yıldızları arasına katılmak için ter döküyor.

 

ANTREMANLARA 965 ÖĞRENCİ KATILIYOR

Okulların tatil olmasını fırsat bilen 6-12 yaş arası çocuklar, voleybol sporuna akın ediyor. Profesyonel 9 antrenör eşliğinde İzmit 50. Yıl Spor Salonu Başiskele Vezirçiftliği Spor Salonu, Çayırova Hasan Tahsin Ortaokulu Spor Salonu, Darıca Bağlarbaşı Ortaokulu Spor Salonu, Gölcük Ortaokulu Spor Salonu, Karamürsel Lütfü Hınçal Spor Salonu, Kartepe Hergeleci İbrahim Spor Salonu, Körfez Emlak Konut Ortaokulu Spor Salonu’ndaki antrenmanlara 965 öğrenci katılıyor.

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