Genç sporcu Karalı’nın hedefi İspanya

İlçenin tanınmış sporcularından Ali Bora Karalı, Gebze’yi Türkiye Vücut Geliştirme Avrupa Seçmeleri’nde temsil edecek. Power House Fitness Club’un işletmeciliğini yapan Ali Bora Karalı, 8 aydır, sponsor desteği olmadan hazırlandığı seçmeler için Antalya’nın Lara ilçesine gidiyor. Türkiye 4.’lüğü derecesi de olan genç sporcu, 29 Mart – 2 Nisan tarihleri arasında yapılacak seçmelerde birinci olması halinde Gebze’yi ve ülkemizi İspanya’da temsil edecek. İspanya’nın Santa Susanna kentinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası öncesi önemli bir dönemeç olan Antalya’daki Türkiye Vücut Geliştirme Avrupa Seçmeleri için Gebzelilerden destek isteyen genç sporcu Ali Bora Karalı, “9 yıldır gönül verdiğim ve yaklaşık 8 aydan bu yana da yoğun bir tempoda seçmelere hazırlandığım bu spor dalında Gebze’mizin ve ülkemizin adını İspanya’da en iyi şekilde duyurmak gayesindeyim” ifadelerini kullandı.