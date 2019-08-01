Gençler Eyofta fırtına gibi esti

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un Judo alt yapısından yetişen başarılı Judokalar Milli takım kariyerlerinde de başarıya doymuyorlar. Büyükşehir Kağıtsporlu Merve Azak, Müberra Güneş, Münir Ertuğ ve Sıla Ersin Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen 15’inci Avrupa Gençlik Olimpiyat Yaz Festivali’nde 2 altın 1 gümüş madalya ile önemli bir başarıya imza attılar.

MERVE’DEN ALTIN MADALYA

15. Avrupa Gençlik Olimpiyat Yaz Festivali’nin ilk gününde mindere çıkan Büyükşehir Kağıtsporlu milli judocularımızdan Merve Azak başarılı maçlar çıkardı. Azak altın madalya kazanarak bayrağımızı dalgalandırdı.

MÜBERRA ALTINI KIL PAYI KAÇIRDI

İlk günde mindere çıkan bir diğer Kağıtspor’lu sporcumuz Müberra Güneş 40 kg'da mücadele etti. Zorlu maçlarda finale kadar çıkan Güneş, birinciliği kıl payı kaçırarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

KARMA TAKIM DA ŞAMPİYON

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen 15’inci Avrupa Gençlik Olimpiyat Yaz Festivali’nde (EYOF) judo dalındaki karma takımlar karşılaşmalarında, Türk sporcular sırasıyla İtalya, Gürcistan ve Rusya’yı 4-0’lık skorlarla yenerek yenilgisiz şampiyon oldu.

TAKIMDA 2 KAĞITSPORLU

İlk turu maç yapmadan geçen Türk milli takımı, ikinci turda İtalya ile karşılaştı. Habibe Ayfonlu, Musa Şimşek, Hilal Öztürk ve Kağıtspor’lu Münir Ertuğ’dan oluşan milli takım, rakiplerine ipponla 4-0 üstünlük sağladı ve bu sonuçla yarı finale çıktı. Yarı finaldeki Gürcistan müsabakasında, Habibe Ayfonlu, Musa Şimşek, Hilal Öztürk ve Münir Ertuğ rakiplerini yine ipponla yenerek Türkiye’yi finale taşıdı.

NAĞAMLUP ŞAMPİYON

Final mücadelesinde Rusya önünde tatamide Musa Şimşek, Hilal Öztürk, ve Kağıtsporlu Münir Ertuğ, Sıla Ersin’in başarıları ile 4-0’lık galibiyete ulaşan milli takım, altın madalya kazandı. Namağlup şampiyon olan milli takım tarihi bir başarıya daha imza attı.