Gençlik Merkezi Tam Gaz!

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Gebze Gençlik Merkezi gençlerin yanında olmaya devam ediyor. Kurulduğu günden bu yana gençler için çalışan Gebze Gençlik Merkezi, gençler için etkinliklerine devam ederken ahlaklı ve eğitimli bir nesil için gece gündüz çalışıyor. Gebze Gençlik Merkezi sporcuları, ''Kıraathaneler Aslına Dönüyor '' projesi Gebze Benusen Kıraathanesine giderek kitap okudular. Ardından gençlerimiz büyüklerimizle hasbihal ederek projemizi anlatıp kitap okumalarını tavsiye ettiler.

GENÇLERİ BEKLİYORUZ

Çalışmaların sürdüğünü kaydeden Gebze Gençlik Merkezi Müdürü Köksal Turan, Turan, “Hedefimiz pırıl pırıl gençlerin yetişmesinde rol oynamak Kütüphaneden, müzik kurslarına, imza günlerine, panellere kadar pek çok etkinlik hayata geçecek. Konserler, paneller, konferanslar, tiyatro oyunları ve daha pek çok şey gençlerimizin katılımı bekliyor gençlerimizi Gebze Gençlik Merkezine bekliyoruz” dedi. Mustafa Ulaş GEÇAL