SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gençlik Ve Spor Şölenlerinde Coşkulu Kutlama

Büyükşehir, İzmit ve Gebze Kent Meydanlarında vatandaşların yoğun katılımıyla Gençlik ve Spor Şöleni düzenledi

Gençlik Ve Spor Şölenlerinde Coşkulu Kutlama

22 Mayıs 2023 Pazartesi 13:31

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gençler doyasıya eğlensin diye 19 Mayıs coşkusunu hafta sonunda kent genelinde düzenlediği etkinliklerle yaşattı. İzmit ve Gebze Kent Meydanlarında yapılan etkinliklerde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı heyecanı doyasıya yaşandı.


TÜRKİYE, ÇOCUKLAR VE GENÇLERLE YÜKSELECEK

Dolu dolu bir 19 Mayıs Bayramı hazırlayan Büyükşehir, gençlerin talebini geri çevirmedi. İzmit Kent Meydanı’nda gençlerle buluşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Çocuklar ve gençler çok iyi sahip çıkarsa Türkiye Cumhuriyeti yükselmeye devam edecek” diyerek çocukların ve gençlerin önemine vurgu yaptı.


AİLELER DE ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE

İzmit Kent Meydanı’nda Büyükşehir Kılavuz Gençlik tarafından yapılan ve TEKNOFEST’te ödül alan İHA, dron ve elektrikli otomobiller sergilendi. Gebze’de ise açılan stantlar çocuklar ve gençler tarafından yoğun ilgi gördü. Çeşitli aktivitelerin yapıldığı alanda aileler de çocuklarıyla birlikte hoş vakit geçirmenin tadını çıkardı.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KocaeliGebzeEskihisarİzmit
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Süper Lig’e Yükselen İzmit Belediyespor Kupasını Kaldırdı Süper Lig’e Yükselen İzmit Belediyespor Kupasını...
Kocaeli Bşb Kağıtspor – Haremspor Maçının Ardından Kocaeli Bşb Kağıtspor – Haremspor Maçının...
TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 85 - Haremspor: 106 TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 85 - Haremspor: 106
Kocaelispor Şampiyonluğu Coşkuyla Kutladı Kocaelispor Şampiyonluğu Coşkuyla Kutladı
Kocaelispor Şampiyonluğu Coşkuyla Kutladı Kocaelispor Şampiyonluğu Coşkuyla Kutladı
Judocular Fırtına Gibi Esti Judocular Fırtına Gibi Esti
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner892

banner883

banner377

Süper Lig’e Yükselen İzmit Belediyespor...
- İzmitliler gözyaşlarına hakim olamadı

Haberi Oku