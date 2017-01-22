Gergin atmosfer

Konuk ekip oyuncularının bazıları alınan bir puan sonrası sevinç gösterilerini abartınca tepki görürken iki takım kulübeleri de maç sonunda tartışma yaşadı. Gergin maçın son bölümünde Gebzespor teknik direktörü Ergun Ortakçı hakem tarafından tribünü gönderilirken karşılaşma sonunda polisin stat ve çevresinde gaz kullanması ve özellikle bayanların ve çocukların bundan etkilenmesi ise tepki çekti.