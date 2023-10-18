SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Ghezzal'dan, Filistin'e destek paylaşımı

Beşiktaş'ın Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal, sosyal medya hesabından Filistin’e destek mesajı yayımladı.

Ghezzal'dan, Filistin'e destek paylaşımı

18 Ekim 2023 Çarşamba 16:57

Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Ghezzal, sosyal medya hesabından İsrail'in, Gazze'deki saldırısıyla ilgili paylaşım yaptı. Cezayirli futbolcu, paylaşımında şu cümlelere yer verdi:

"Filistinlilerin insan haklarını savunmak, Hamas yanlısı olduğunuz anlamına gelmez. Özgür Filistin demek, Yahudi düşmanı olduğunuz veya 'tüm Yahudilerin gitmesini istediğiniz' anlamına gelmez. Özgür Filistin, Filistinlilerin 75 yıldır temel insan haklarından mahrum bırakan İsrail işgalinden özgür kalması anlamına geliyor.

Özgür Filistin, yarısı çocuk olan 2.3 milyon Filistinlinin dünyanın en büyük açık hava hapishanesinde kafeslenmesine son verilmesi anlamına geliyor. Özgür Filistin, İsrail hükümetinin dayattığı 'apartheid' yaklaşımının sona ermesi anlamına geliyor. Özgür Filistin, Filistinlilere topraklarındaki temel altyapının kontrolünü vermek anlamına geliyor."




İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Diliskelesi’nden tarihi başlangıç! Diliskelesi’nden tarihi başlangıç!
Hakan Kalıntaş, Gebzespor’dan istifa etti! Hakan Kalıntaş, Gebzespor’dan istifa etti!
Körfez Vefa'dan Kocaelispor Altyapısına Transfer Körfez Vefa'dan Kocaelispor Altyapısına Transfer
Başkan Büyükgöz’den Amatöre Önemli Destek Başkan Büyükgöz’den Amatöre Önemli Destek
Bakan Bak: "Türkiye Avrupa'nın en genç stadyumlarına sahip" Bakan Bak: "Türkiye Avrupa'nın en genç...
A Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası bileti için Letonya karşısında A Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası bileti...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Diliskelesi’nden tarihi başlangıç!
Tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig’de yer alan Dilovası temsilcisi Diliskelesispor, ligin ilk maçında...

Haberi Oku