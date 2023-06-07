Giresunspor’da gözyaşları

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Giresunspor, Antalyaspor'u 2-0 yense de bu sonuç ligde kalmasına yetmedi.





Hakemin bitiş düdüğü ile Giresunsporlu futbolcular gözyaşlarına boğuldu. Futbolcuları ise Başkan Ramazan Nahid Yamak ve taraftarlar teselli etti. Uzun süre tribünleri terk etmeyen taraftarlar, galip geldikleri maçlarda olduğu gibi futbolcuları tribünlerine çağırarak, “Giresun sizinle gurur duyuyor” sloganları attı.

Gözyaşları içerisinde soyunma odalarına giden oyuncuları tek tek Başkan Nahid Yamak, sarılarak teselli etmeye çalıştı.

Giresunspor yükseldiği Süper Lig’de 2 sezon tutunduktan sonra tekrar bir alt lige düştü.

İHA