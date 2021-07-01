Foto altı: Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Görme Engelliler Ulusal Satranç Turnuvası’nda göz bandı takarak görme engelli AK Parti Eski milletvekili Türkiye Beyaz Ay Görme Engelliler Derneği Onursal Başkanı Lokman Ayva ile satranç oynamıştı.
Darıca Belediyesi tarafından düzenlenen Görme Engelliler Ulusal Satranç Turnuvası’nda finalistler belli oldu.
Foto altı: Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Görme Engelliler Ulusal Satranç Turnuvası’nda göz bandı takarak görme engelli AK Parti Eski milletvekili Türkiye Beyaz Ay Görme Engelliler Derneği Onursal Başkanı Lokman Ayva ile satranç oynamıştı.