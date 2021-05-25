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Gülsen’den Avrupa İkinciliği

Başarılı milli karatecimiz Gülsen Demirtürk Avrupa arenasında kürsüye çıkmayı başardı

Gülsen'den Avrupa İkinciliği

25 Mayıs 2021 Salı 12:52

 

Hırvatistan’ın Porec şehrinde yapılan Avrupa Karate Şampiyonası’nda Kocaeli Büyükşehri Belediye Kağıtspor’u ve milli takımı temsilen Gülsen Demirtürk büyük bir başarıya imza attı. Mavi beyazlı karatecimiz büyük kadınlar karate takımlar müsabakasında gümüş madalya kazanarak göğsümüzü kabarttı.

 

AVRUPA İKİNCİSİ MİLLİ TAKIM

47 ülkeden 513 sporcunun katıldığı şampiyonada Büyükşehir Kağıtrspor’un milli karatecisi Gülsen Demirtürk’ ünde içerisinde yer aldığı büyük kadınlar karate milli takımı Avrupa 2. si olarak büyük bir başarı elde etti. Karate Milli Takımı, 47 takımın yarıştığı Büyükler Avrupa Takımlar Karate Şampiyonası finalinde Almanya’ya kaybederek gümüş madalyanın sahibi oldu.

 

TÜRLİYE MİLLİ TAKIMI ŞAMPİYONAYA DAMGA VURDU

Türkiye Karate Milli takımı, turnuvayı altı altın, iki gümüş ve bir bronz madalya ile tamamlayarak üst üste dördüncü kez genel klasman birinciliğini elde etti. Karate Milli Takımı, Porec’te Avrupa şampiyonaları tarihindeki altın madalya rekorunu kırdı. 2013 yılında Macaristan’da ve 2017’de Kocaeli’de yapılan şampiyonalarda dört altın madalya kazanan Türkiye, Porec’te altı altına ulaştı.







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