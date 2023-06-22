Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Kocaelispor Başkanı Engin Koyun ve Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ile birlikte Körfez Brunga Tesislerini inceledi. Gündoğdu, Kocaelispor’u her zaman ve her koşulda desteklediklerini ifade etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Kocaelispor Körfez Brunga Tesisleri’nde incelemelerde bulundu. Gündoğdu’ya Kocaelispor Başkanı Engin Koyun ve Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam eşlik etti. Körfez Brunga Tesislerini detaylı bir şekilde inceleyen Gündoğdu, Kocaelispor’u her zaman ve her koşulda desteklediklerini ifade etti. Yeşil-siyahlı ekipte teknik direktörlük görevine getirilen Sağlam’a ve kısa bir süre önce gerçekleşen kongre sonucunda yeniden Kocaelispor başkanlığına seçilen Engin Koyun’a hayırlı olsun temennisinde bulunan Genel Sekreter Gündoğdu, Kocaelispor’a yeni sezonda mücadele edeceği Spor Toto 1. Lig’de başarılar diledi. Gündoğdu’ya inceleme sırasında Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık eşlik etti.

İHA