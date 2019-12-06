Güreş Şampiyonasında Dünya Şampiyonu Olan Mili Güreşçilerimiz Sayın Valimizi Ziyaret Ettiler.

Milli Güreşçilerimize, Dünya Şampiyonu olmalarından dolayı kendileriyle gurur duyduğunu ve diğer sporcularımıza örnek olacaklarını belirten Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy ise ziyarette yaptığı konuşmalarında; “Sporun farklı dallarında ilimizde başarı sağlandığını görmek mutlu ediyor. Değerli antrenörlerimize teşekkür ediyorum. Sporun daha başarılı bir noktaya taşınması, güreşte arkadaşlarımızın kürsüye çıkarak, madalyalarını almaları, onların çalışmalarıyla orantılı bir durum. Sporcu arkadaşlarımızın başarılarının devamını diliyor ve onları kutluyorum.” diyen Sayın Valimiz konuşmalarının ardından

Mili Güreşçilerimiz Ali İmamoğlu, Abüldülhamit Altun beraberindeki Antrenör Emriye Kotbaş ile birlikte