Güreşçiler Sıkı Çalışıyor

Güreş branşı altyapı çalışmaları Gebze’de devam ediyor. Güreşçiler çalışmalara ağırlık verirken sıkı şekilde idmanlarına devam ediyorlar.

Güreşçiler, sıkı tempolu idmanlarla çalışmalarına devam ederken çalışmaların bir hayli güzel ve yolunda olduğunu ifade ediyorlar. Güreşçiler, hocalarına çalışmalar adına teşekkür ederken çalışmaların yolunda gittiği fikrindeler.



Mustafa Ulaş GEÇAL