Hain Saldırının Olduğu Yere Gittiler

Kulüp başkanı Mustafa Öztürk Darıca Belediyesi Özel Kalem Müdürü Mücahid Vural ve basın mensupları bombanın patladığı yeri ziyarette ettiler. Kulüp Başkanı Mustafa Öztürk yaptığı açıklamada “"Hain saldırıda hayatını kaybeden şehitlerimize ve vatandaşlarımıza Allahtan rahmet diliyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Ülkemizin zor bir süreçten geçtiği son zamanlarda meydana gelen terör olaylarını Darıca Gençlerbirliği olarak şiddetle kınıyoruz. Ülkemizin üzerindeki hain plan kuranlar asla amacına ulaşamayacaktır. Bizler de Kayseri'de oynayacağımız karşılaşma öncesi haince saldırının yaşandığı yeri ziyaret edip şehitlerimize Fatiha okumak istedik.” İfadesini kullandı.



Refik Sıla GÜVENÇ