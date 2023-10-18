Hakan Kalıntaş, Gebzespor’dan istifa etti! Bölgesel Amatör Lig’de bu sezon şampiyonluk hedefleyen ve ligin ilk maçından 3 puan çıkartan temsilcimiz Gebzespor’da beklenmeyen bir gelişme yaşandı.

18 Ekim 2023 Çarşamba 13:11