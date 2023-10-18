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Hakan Kalıntaş, Gebzespor’dan istifa etti!

Bölgesel Amatör Lig’de bu sezon şampiyonluk hedefleyen ve ligin ilk maçından 3 puan çıkartan temsilcimiz Gebzespor’da beklenmeyen bir gelişme yaşandı.

Hakan Kalıntaş, Gebzespor'dan istifa etti!

18 Ekim 2023 Çarşamba 13:11

Yıllardır Bölge futboluna hizmet eden, KASKF Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Kalıntaş, Gebzepor’da Yönetim Kurulu Üyeliğinden ve Tesis Sorumluluğu görevinden istifa etti .İstifa kararını noter tasdikli alan ve kulübe gönderen Kalıntaş, yönetim içerisinde bazı anlaşmazlıklar ve görevi ile ilgili çözülmeyen sıkıntılar yüzünden bu kararı aldığını söyledi. Başkan Resul Tat ve yönetim kurulu üyelerinin ikna edemediği Hakan Kalıntaş, istifası ile ilgili önümüzdeki günlerde bir basın açıklaması yapacağını söyledi. Kalıntaş’ın noterde yazdığı istifa dilekçesi şu şekilde;“Gebzespor Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’ndeki Tesis Sorumlusu görevimden ve Yönetim Kurulu üyeliğimden gördüğüm lüzum üzerine 16.10.2023 tarihinden itibaren istifa ediyorum. “
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