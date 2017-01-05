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Hakemler başvuracak!

Futbol Aday Hakem kursu için adayların,

Hakemler başvuracak!

05 Ocak 2017 Perşembe 11:16

Şubat 2017'de Kocaelinde açılacak olan Futbol Aday Hakem kursu için www.kocaeliihk.org adresine girerek dosyalar/ formlar kısmında bulunan "Aday Hakem Bilgi Formu" nun bilgisayar ortamında doldurulması gerektiği açıklandı. Başvuru formunu dolduran adaylar Salı ve  Perşembe 18:30-20:00 saatleri arasında İsmetpaşa stadında Pazartesi günleri ise 09-10 arası Amatör evi il hakem kurulu bürosuna teslim etmeleri gerektiği duyuruldu.

ARANAN ŞARTLAR :

1- Erkekler için 1.70 Kadınlar için 1.60 dan kısa olmamak

2- Sabıka kaydının bulunmaması

3- Sağlık problemi olmaması

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