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Havuzdan 45 Bin Vatandaş Hizmet Aldı

Çayırova’da yaşayan vatandaşlar kapalı yüzme havuzuna büyük ilgi gösteriyor. Akse Mahallesi’nde yer alan Çayırova Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nu 4 yılda 45 bin 864 Çayırovalı hizmet aldı.

Havuzdan 45 Bin Vatandaş Hizmet Aldı

21 Haziran 2023 Çarşamba 13:26

Çayırova’da yarı olimpik kapalı yüzme havuzu büyük ilgi görüyor. Haftanın altı günü 06.30 ile 22.30 saatleri arasında Çayırovalıların kullanımına açık olan kapalı havuz, bugüne kadar birçok yaş grubunda ve kategoride Çayırovlıların hizmetinde. 4 yılda 45 bin 864 kişinin kullandığı havuz, Çayırovalıların yüzme öğrenme ve spor yapma yeri oldu. 150 bin nüfuslu Çayırova’da her üç Çayırovalıdan biri havuzdan istifade etmiş oldu.


 

6 AYDA 6 BİN 980 KİŞİ

Birçok yaş grubuna hitap eden programlarıyla Ocak 2023’ten bu yana 6 bin 980 kişinin kullandığı yüzme havuzu ailecek spor yapmak isteyenlerin de buluşma noktası haline geldi.7-11 yaş çocuk grubu, anne-kız, baba oğul, yetişkin erkek, yetişkin bayan, 12-16 yaş arası genç erkek, 12-16 genç kız, ücretsiz halk seansı ve kontenjanla sınırlı rehabilitasyon grubu olmak üzere birçok dalda ve alanda Çayırovalılara hizmet veren havuz ilçe sakinlerinden büyük ilgi görüyor.


 

7’DEN 70’E SPOR ANLAYIŞI

Hayata geçirdiği spor yatırımlarıyla Çayırova’yı spor şehri yapan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Çayırova’da gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimine büyük önem veriyoruz. Bununla beraber ilçemizde 7’den 70’e herkesin spor yapabileceği ortamları oluşturmak amacındayız. Yüzme havuzumuz da tam olarak buna hizmet ediyor. Burada Çayırovalı vatandaşlarımız kendilerine uygun saatlerde gelip spor yapabiliyor” dedi.



İHA
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