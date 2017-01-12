HAYDİ ANNELER SPORA!

“Spor İçin Harekete Geç” gibi kadınlara yönelik yaptığı çalışmalarla dikkatleri üzerine çeken Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Evden Okula Haydi Anneler Spora” Projesi’ni Gebze’den sonra Çayırova’da da başlatmak için Beden Eğitimi öğretmenleri ve okul aile birliklerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

Çayırova ve kentimizde vatandaşın pek çok konuda öncülük beklediğini ifade eden Başkan Karaosmanoğlu, “Sizler ve bizler fedakârca öncülük yaparsak, örnek atılımları, sürdürülebilir programları da hayata geçirebiliriz” dedi.

“TOPLUMU HAREKETE GEÇİRECEĞİZ”



Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi’nin de hazır bulunduğu birliktelikte, “Evden Okula Haydi Anneler Spora” Projesi’nin tüm detayları ve amaçları toplantıya gelen katılımcılara Başkan Karaosmanoğlu tarafından bir bir anlatıldı. Hareketsiz bir toplum haline geldiklerini bunun da hastanelere giden insan sayısında artmalara neden olduğunu vurgulayan Başkan Karaosmanoğlu, “Toplumun daha sağlıklı, verimli ve daha enerji dolu olması gerekmektedir. Bizde bu toplumun öncüsü olarak toplumu harekete geçireceğiz. Öğrencilerimiz ve ailenin tüm bireylerinin yanı sıra özellikle anneleri sporla tanıştırarak sağlıklı bir dönüşümün temellerini atmış olacağız” diye konuştu.

“BU PROJEYLE VELİLER OKULA DAHA FAZLA SAHİP ÇIKACAK”

Konuşmasında anne gülüyorsa toplum güler vurgusu yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Eğitimin amacına ulaşması için fedakârlık yapmalıyız. Toplumun tüm dertlerini bilen bir kardeşiniz olarak on üç yıldır insanımızla yürüyüş yapıyorum. Onlarla dertleşiyor, sorunu varsa çözüyor ve o samimi insanlarımızı bu sayede tanıyoruz. Şimdi başka bir projeyi devreye alıyoruz. Anne çocuğunu okula getiriyor, annede kendisine tahsis edilen yerde günlük sporunu ve sosyal aktivitelerini yerine getiriyor. Bu sayede veliler okul yönetimiyle daha iyi kaynaşırken, okulun farklı ihtiyaçlarına da sahip çıkıyorlar” ifadelerini kullandı.

“SAĞLIKLI ANNELER SAĞLIKLI NESİLLER DEMEKTİR”

Bu proje kapsamında gerek malzeme gerekse salon tefrişatında destek olunacağını ifade eden Başkan Karaosmanoğlu, “Beden Eğitimi öğretmenlerimize bu ders ücreti olarak destekleme kararı da aldık. Bir ülkenin kalkınması ve gelişmesi lafla değil çalışmakla olur. Hepimizi sanat, müzik kültür ve spor gibi etkinliklere destek olacağız. Gebze ilçemizde başlattığımız bu projenin, Çayırova’da da altyapısı var. Maalesef bazı kadınlarımız sosyal hayatın gerisinde kalıyor. İşte bu projeyle hem spor yapacaklar, hem özgüvenleri artacak, aynı zamanda da daha güçlü olacaklar. Bu birliktelik Çayırova’da ilk adımın atıldığının işaretidir. Sağlıklı anneler sağlıklı nesiller demektir. Toplumda bu bilinç geliştikçe ortaya çıkan enerjiyi de göreceğiz. Kentleşme hareketsizleştirirken hastalıkları da beraber getirmektedir. Bu durumu önemseyeceğiz ve yolumuza devam edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı. Toplantı daha sonra projenin kapsamı ve gelişimi konusunda karşılıklı soru cevap şeklinde yapıldıktan sonra tamamlandı.



Mustafa Ulaş GEÇAL