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Haydi Kocaeli Basketbol maçına

Şampiyonluk için mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor Basketbol takımı bu hafta evinde önemli bir maça çıkıyor.

Haydi Kocaeli Basketbol maçına

26 Aralık 2019 Perşembe 15:44

İlimizi Türkiye Basketbol Erkekler 2. Liginde mücadele eden temsilcimiz Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor Basketbol takımı, liderlik yolunda önemli bir viraja giriyor. Mavi beyazlılar ligin iddialı ekiplerinden Tekirdağ temsilcisi Çorlu Belediye Spor’u ağırlayacak

 

CUMA SAAT 19.00’DA

Mavi beyazlı temsilcimiz, Türkiye Basketbol 2. ligi 12. hafta müsabakaları kapsamında Tekirdağ temsilcisi Çorlu Belediye Spor’u ağırlayacak. Maç 27 Aralık Cuma günü saat 19.00’ da İzmit Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak.

 

HAKAN KÖSEOĞLU’NDAN MAÇA DAVET

Maç öncesi taraftarı salona davet eden Büyükşehir Kağıtspor’un başarılı antrenörü Hakan Köseoğlu “Ligde oynadığımız son maçta yenilmiş olsak da sıralamada yerimizi koruyoruz. Genele baktığımız zaman sadece iki mağlubiyetimiz var. Her maç bizim için önemli ama evimizde oynadığımız maçlarda seyircimizin desteği ile daha güçlü oluyoruz. Biz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tüm Kocaelili basketbol severleri destek için salona bekliyoruz. Cuma günü inşallah galip gelip şampiyonluk yolunda önemli bir virajı daha geçeceğiz” dedi.

 

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