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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

- UMF Yapı İzmit Belediyespor: 69 - Galatasaray: 80

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

11 Aralık 2021 Cumartesi 19:32


Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu

Hakemler: Burak Yılmaz, Mehmet Onur Sönmez, Samet Tekin

UMF Yapı İzmit Belediyespor: İdil Türk, Gülse Uğur 7, Nuran Tutsak, Melisa Korkmaz 16, Nehir Ulufer, Sıla Dikmenoğulları 16, Solopova 2, Emel Sığırcı, Fields 13, Mircheva 3, Higgins 12

Galatasaray: Eda Şahin 4, Williams 1, Davis 5, Melis Gülcan 11, Miray Balotu, Mısra Albayrak, Sude Yılmaz 13, Pelin Derya Bilgiç 12, Gizem Başaran Turan 8, Krajisnik 15, Merve Aydın 11

1. Periyot: 12-13

Devre: 20-35

3. Periyot: 42-56

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda UMF Yapı İzmit Belediyespor​​​​​​​'u 80-69 mağlup etti. 



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