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Hizmete açılıyor

Hizmete açılıyor

Hizmete açılıyor

03 Mart 2017 Cuma 16:12

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Dilovası Çerkeşli Köyü’ne yapımı gerçekleştirilen FİFA standartlarına uygun futbol sahasını hizmete alıyor. 4 Mart Cumartesi günü saat 15.00’te düzenlenecek Çerkeşli Yurt Futbol Sahası tanıtım programına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da katılacak.

SENTETİK ÇİM SAHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kent içinde vatandaşlara spor yapma imkanı sağlamaya devam ediyor. Bu amaçla Büyükşehir Belediyesi, Dilovası Çerkeşli Köyü’nde futbol sahası inşa etti. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan futbol sahası sentetik çim olarak imal edildi. FİFA Star standartlarına uygun olarak yapılan saha, vatandaşların spor yapmalarının yanı sıra amatör kulüplerin resmi maçlarına da ev sahipliği yapacak.

FİFA STANDARTLARINDA

Yaklaşık bin kişilik nüfusa sahip köyde yapılan halı saha tesisi 65x95 metre ebatlarında FİFA Star belgesine sahip. Sentetik çim halı saha; 25 araçlık otopark, 306 kişilik de çelik tribüne sahip. Sahada top tutucu sistem, 2 adet yedek kulübesi, basın ve sağlıkçı kulübesi yer alıyor. Saha aydınlatmasının bulunduğu tesiste 500 metre çevre duvarı yer alıyor. 
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