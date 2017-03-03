Hizmete açılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Dilovası Çerkeşli Köyü’ne yapımı gerçekleştirilen FİFA standartlarına uygun futbol sahasını hizmete alıyor. 4 Mart Cumartesi günü saat 15.00’te düzenlenecek Çerkeşli Yurt Futbol Sahası tanıtım programına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da katılacak.
SENTETİK ÇİM SAHA
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kent içinde vatandaşlara spor yapma imkanı sağlamaya devam ediyor. Bu amaçla Büyükşehir Belediyesi, Dilovası Çerkeşli Köyü’nde futbol sahası inşa etti. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan futbol sahası sentetik çim olarak imal edildi. FİFA Star standartlarına uygun olarak yapılan saha, vatandaşların spor yapmalarının yanı sıra amatör kulüplerin resmi maçlarına da ev sahipliği yapacak.
FİFA STANDARTLARINDA