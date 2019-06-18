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Hünkar Çayırı'nda Başpehlivanlar Geçidi

Gebze Belediyesi’nin gelenekselleşen Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri 23 Haziran Pazar günü saat 10:00’da Hünkar Çayırı’nda düzenlenecek.

Hünkar Çayırı'nda Başpehlivanlar Geçidi

18 Haziran 2019 Salı 10:27

Gebze Belediyesi’nin gelenekselleşen Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri bu yıl da Kırkpınar’ın başpehlivanlarını ağırlayacak. 23 Haziran Pazar günü saat 10:00’da başlayacak müsabakalarda başpehlivanlar şampiyonluk için kıran kırana mücadele edecek.  Bu yılki Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri’ne güreş severlerin yakından tanıdığı başpehlivanlar Ali Gürbüz, Fatih Atlı, Recep Kara, Şaban Yılmaz, Osman Aynur katılacak. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz tüm Gebzelileri Hünkar Çayırı'nda gerçekleşecek Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri’ndeki kıran kırana geçecek mücadeleleri izlemeye davet etti.

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