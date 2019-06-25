Hünkar Çayırı’nda Şampiyon Ali Gürbüz

Gebze Belediyesi tarafından bu yıl 25. si düzenlenen Geleneksel Hünkar Çayırı Yağlı güreşleri kıran kırana geçen mücadelelere ev sahipliği yaptı. 14 farklı boyda 650 güreşçinin ter döktüğü müsabakaları izlemeye Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, belediye başkan yardımcıları Sedat Çelik, Selamet Güner, Yusuf Bur ut, belediye meclis üyeleri ve binlerce Gebzeli katıldı. Güreşin düzenlediği alanda Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Gebzeli hemşerilerini selamladı, piknik yapan Gebzelilerle sohbet etti.



İSTİKLAL MARŞI OKUNDU

25. Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri açılışı İstiklal Marşı’nın okunması ve mehteran bölüğünün konseri ve Kur’an tilaveti ile gerçekleşti. Sonrasında ise Gebze İlçe Müftüsü Orhan Örnek’in gerçekleştirdiği duanın ardından güreş müsabakaları başladı. 650 sporcunun kıran kırana geçen mücadeleleri güreş severler tarafından heyecan ve ilgi ile izlendi.



ATA SPORUMUZU ÖNEMSİYORUZ

Hünkar Çayırı Yağlı Güreşlerinde selamlama konuşması yapan ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Biz tarihin bütün hatıralarını yaşamak ve yaşatmak için gerekli hassasiyeti ve çabayı göstermekten asla vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Bu sene 25.si düzenlenen Hünkar Çayırı Yağlı Güreşlerinde 650 güreşçi kardeşimizin mücadelesini izleyeceğiz. Burası Hünkar Çayırı, bu spor ata sporumuz, dolayısıyla en iyi şekilde temsil etmek, gençlerimize sevdirmek bizler için önemli” dedi.



BAŞKAN’A TEŞEKKÜR

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler selamlama konuşmasında, “Hünkar Çayırı Yağlı güreşlerinin bu yıl 25.sini düzenleyen değerli belediye başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Türk Sporunun, Türk tarihinin önemli bir sporu olan yağlı güreşler aynı derecede önem arz ediyor. Burada 650 sporcu ter dökecek ve bunun 60 tanesi baş ve baş altı. Böyle bir organizasyonu yapmak gerçekten kolay değil. Ben bir kez daha belediye başkanımızı tebrik ediyorum” dedi.







BURASI ER MEYDANI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak konuşmasına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’nın selamlarını ileterek başladı. Çakmak, “Fatih Sultan Mehmet Han’ın hatırası olan bu güzide mekanda sizlerle birlikte olmaktan sonsuz derecede memnunum. Burası er meydanı, burası yiğitlik meydanı. Bütün güreşçilerimize başarılar diliyorum. İyi olan kazansın, günümüz mübarek ve aydınlık osun” dedi. Güreş müsabakalarında dereceye giren pehlivanlara madalya ve ödüllerini protokol düzenlenen törenle takdim etti.





DERECEYE GİREN GÜREŞÇİLER