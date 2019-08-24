İkizler hem judoda, hem okulda şampiyon

Kağıtspor’un hem okulda, hem salonda şampiyon olan judocu ikizleri Yunus ve Emre Yazgan’ın hedefi beraber olimpiyat arenasına çıkmak.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un başarılı ikiz judocuları Yunus ve Emre Yazgan her alanda başarıya koşuyor. Spordaki başarılarının yanı sıra okul hayatındaki başarılarıyla yaşıtlarına örnek oluyorlar.

OKULDA ANTRENÖRLERİ KEŞFETTİ

13 yaşındaki ikizler Yunus ve Emre Yazgan, 5 yıl önce okulda düzenlenen geleneksel oyunlarda antrenörleri Arzu Balkan Kiraz tarafından keşfedildiklerini belirtti. İkizler, “8 yaşındayken judoya başladık, 5 yıldır aralıksız devam ediyoruz. Spor okul hayatımızı etkilemiyor, aksine başarımızı tetikliyor” şeklinde konuştu.

SPORDA VE OKULDA BAŞARI

Spor ve okulun bir arada idare edilebileceğini belirten ikizler, “Farklı turnuvalardan kazandığımız 70 civarında madalyamız var. Bunların yanı sıra sayısal bilimlerde matematik olimpiyatlarında birinciliklerimiz var. Aynı zamanda okul birincisiyiz, kitap okuma yarışmasında takım halinde 3. Olduk. Düzenli bir program ile her şey mümkün’’ dedi.

TÜRKİYE VE BALKAN DERECELERİ

Emre Yazgan’ın minikler kategorisinde Türkiye ikinciliği, yıldızlar kategorisinde Türkiye üçüncülüğü, Yunus Yazgan’ın minikler kategorisinde Türkiye birinciliği, yıldızlar kategorisinde üçüncülüğü, minikler kategorisinde ise Balkan üçüncülüğü bulunuyor.

BU SENE HEDEFLER BÜYÜK

Hem sporda, hem de okulda başarılı olmak istediklerini aktaran ikizler Emre ve Yunus, yaşıtlarına şu sözlerle seslendi; ‘’2018-2019 eğitim öğretim döneminde ikimizde 99.1428 ortalama yaptık ve okul birincisi olduk. Bu sene liseye geçiş sınavına hazırlanıyoruz ama bu seneki asıl amacımız hem LGS’de Türkiye derecesi yapmak, hem de Türkiye şampiyonasında birinci olmak istiyoruz.’’

HEDEF OLİMPİYATTA BERABER MİNDERE ÇIKMAK

‘’Judoda yakın plandaki hedeflerimizden ziyade olimpiyatlarda iki kardeş olarak yarışmak istiyoruz. Bunun için çok çalışacağız hem başarılı bir kariyer hem de başarılı bir spor hayatı geçirmek istiyoruz bu mümkün.’’

İNTERNET YERİNE SPOR

‘’Aslında her şey planlamaktan geçiyor planlı bir şekilde devam ediyoruz internete harcayacağımız zamanı spora ve ayırıyoruz bu konuda ailemiz bize çok destek oluyor. Anne ve babamızın desteği bizler için çok önemli. Hocalarımızın ve Kağıtspor ailesinin desteği de bizler için çok önemli başta Arzu ve Serdar Kiraz hocalarımıza ve bizlerden desteğini hiç esirgemeyen Kocaeli büyükşehir Belediye Kağıtspor’a çok teşekkür ederiz.’’

YAŞITLARINA GÖRE FARKLILARDI

Okulda düzenlenen yarışmada ikizleri keşfettiğini belirten antrenör Arzu Balkan Kiraz da şunları söyledi; “Hakem olarak orada bulunuyordum. Orada onların kendi yaşıtlarına göre taktik strateji ev akıl yürütme becerilerin yüksek olduğunu fark ettim.’’

HER ZAMAN BAŞARILILARDI

‘’Başladıklarından beri hep başarılılardı; gerek ilk başlarda gittiğimiz hazırlık turnuvaları olsun gerek şampiyonalar olsun. İlk başlarda okuldaki başarılarından haberim yoktu, çok mütevazı çocuklar. Sporda en önemli destekçileri aileleri; gelişmelerinde ailelerinin desteği çok önemli. Hiçbir zaman antrenmanlara devamsızlık yapmadılar; hem okulu, hem sporu çok iyi bir şekilde desteklediler.’’

BÜYÜK BAŞARILAR ELDE EDECEKLER

‘’Ben bir antrenör olarak onları her zaman yükseklerde görmek istiyorum.

Gerek Türkiye olsun, gerek uluslararası turnuvalar ve şampiyonalar olsun. Başarılarındaki en büyük etken planlı çalışmaları, disiplinli olmaları ve devamlılıkları, elbette ailelerinin şüphesiz destekleri. Başarılarımızda her zaman en büyük etken Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kağıtspor olarak, biz büyük bir aileyiz.’’