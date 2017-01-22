İLHAN CAVCAV HAYATINI KAYBETTİ!

Cavcav, iki gün önce dengesini kaybederek düşmüş, kolunu ve kafasını çarpmıştı. Ankara'daki Güven Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesine alınan duayen başkan, makinaya bağlı olarak yaşatılıyordu.

Bu sabah durumu ağırlaşan Cavcav'ın kalbinin durduğu ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Gaziantepspor-Gençlerbirliği maçı İlhan Cavcav'ın vefatı nedeniyle ertelendi

Güven Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Cavcav'ın dün saat 06.30'da hastaneye getirildiği ve tedavi altına alındığı anımsatılarak, "Sayın İlhan Cavcav'ı bugün saat 11.00 itibarıyla kaybetmiş bulunmaktayız. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Türk futbolu yasta

Gün içinde yapılan bilgilendirmede, Cavcav'ın ani bilinç kaybı nedeniyle acil servise getirildiği ancak bu sırada solunumunun durduğu ve bu nedenle solunum destek cihazına bağlandığı kaydedilmişti.

Şeker hastalığı, hipertansiyon, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, kronik böbrek yetmezliği bulunan Cavcav'ın yapılan muayene ve tetkikler sonucunda ciddi bir beyin kanaması geçirdiği saptanmış ve Cavcav yoğun bakıma alınmıştı.

Cavcav'ın cenazesi salı günü toprağa verilecek

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın cenazesi, 24 Ocak Salı günü toprağa verilecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Cavcav için önce kulüp tesislerinde bir anma töreni düzenlenecek. Duayen başkanın cenazesi, daha sonra Kocatepe Camisi'ne getirilecek ve öğleyin kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Aile Mezarlığına defnedilecek.

Bakan Kılıç'tan Cavcav için taziye mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Cavcav'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirttiği, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Türk sporunun duayenlerinden, 1978 yılından beri başkanlığını yaptığı Gençlerbirliği Kulübüne ömrünü adayan İlhan Cavcav'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Hastalığının son anına kadar spora hizmetini sürdüren, özverili ve çalışkan tutumuyla spor camiasında efsane olarak anılan Cavcav'ın emekleri ve katkıları daima saygı ve minnetle anılacaktır. Kulüpler Birliği Onursal Başkanı da olan merhum İlhan Cavcav'a Allah'tan rahmet, ailesi, Gençlerbirliği ve futbol camiamıza baş sağlığı diliyorum."

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, taziye mesajı yayımladı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, taziye mesajını Twitter hesabından paylaştı.