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İlk Oturum Bugün

Yeni sezon öncesi yönetimden futbol takımına kadar birçok konuda belirsizlik hakimken, camiada herkes 8 Haziran cumartesi günü yapılacak kongreyi bekliyor.

İlk Oturum Bugün

08 Haziran 2019 Cumartesi 09:25

 Gebzespor’da yeni sezon öncesi yönetim ve futbolcu anlamında belirsizlik sürüyor. Yeni yönetimin nasıl oluşacağı merak edilirken, takımda kimlerin kalacağı da gizemini koruyor. Ekibimizde 10 futbolcunun sözleşmesi sona ererken, sezon başında Gebzespor çatısı altında profesyonel olan 16 futbolcunun ise sözleşmesi devam ediyor. Kongre sonrası oluşacak olan yeni yönetimin tüm futbolcular ile 30 Haziran’a kadar yeniden masaya oturması bekleniyor. Öte yandan Menekşe’de kongrenin ilk oturumu 8 Haziran cumartesi günü yapılacak. Ancak bu tarihte çoğunluğun sağlanması mümkün gözükmüyor. Dolayısıyla Gebzespor’un yeni yönetimi, çoğunluğun aranmayacağı 15 Haziran’daki ikinci oturumda belli olacak.
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