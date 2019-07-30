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İLKÇEV İzcileri, Bolu Aladağ’da

Gebze İlim Kültür Çevre Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (İLKÇEV) İzcileri Bolu Aladağ’da ‘’Erdemler Yaz İzci Kampına’’ katılım sağladı.

İLKÇEV İzcileri, Bolu Aladağ'da

30 Temmuz 2019 Salı 17:06

İLKÇEV,  Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından federasyonun Bolu Aladağlardaki Tevfik Rüştü Günday kampında düzenlenen ’Erdemler Yaz İzci Kampı’na İzci Lideri Yusuf Akyol sorumluluğunda 3 Yardımcı Lider ve 17 izci katılım sağladı.

İzciler, kampta izciliğin ana esasları, andı, türesi ve oyunlarının yanısıra Zahid Çevik liderimizin hazırladığı parkur, matrak, dart, okçuluk, oryantiring ve at binme ile ilgili eğitimleri uzmanlarından aldılar. İzcilerimiz eğlenirken aynı zamanda öğrenerek vakitlerini olumlu yönde değerlendirmeyi unutmadılar.  Gençlerimize ve çocuklarımıza, okul dışındaki zamanlarda, zihinsel, bedensel ve ruhsal gelişimlerine rehberlik edecek olmanın, vatana, millete, ailesine ve kendine faydalı bireyler olmalarını sağlamak için çalışmanın heyecanı ile dolarak kamp yerinden ayrıldılar.

İLKÇEV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İzci Lideri Tuncay Başoğlu yaptığı açıklamada; “Kampa katılan izcilerimize ve liderlerimize yapacakları izcilik çalışmalarında başarılar diliyoruz.’’ dedi.

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