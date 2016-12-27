İpleri eline aldı!

Kısa zamanda farkını ortaya koyan deneyimli çalıştırıcı ligin ikinci yarısında bambaşka bir takım izletmek için çalışmalarını ortaya koyarken ligin ikinci yarısındaki hedefler noktasında çalışmalarına devam ediyor. Ortakcı ligin ikinci yarısın öncesi taraftara güzel hoş gelen bir futbol izlettirmek amacında. Refik Sıla GÜVENÇ