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İpleri eline aldı!

Yarın Antalya kampına başlayacak olan Gebzespor’da teknik direktör Ergun Ortakcı ipleri eline aldı.

İpleri eline aldı!

27 Aralık 2016 Salı 16:29

Kısa zamanda farkını ortaya koyan deneyimli çalıştırıcı ligin ikinci yarısında bambaşka bir takım izletmek için çalışmalarını ortaya koyarken ligin ikinci yarısındaki hedefler noktasında çalışmalarına devam ediyor. Ortakcı ligin ikinci yarısın öncesi taraftara güzel hoş gelen bir futbol izlettirmek amacında. Refik Sıla GÜVENÇ

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