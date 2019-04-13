İzci Oyunları’nda Ödüller Sahiplerini Buldu

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor İzcilik Branşı ve Kocaeli İzcilik İl Temsilciliği 4. İzci Oyunları’nı düzenledi. Ormanya Doğal Yaşam Parkı’na kurulan parkurda gerçekleşen etkinliğe Kocaeli’ndeki izcilik kulüplerinden 50 oba ve 300 izci katıldı. Etkinliğe Kağıtspor Kulübü İzcilerinin yanı sıra Kartepe İzcilik ve Doğa Sporları Kulübü, İzmit Belediye Spor Kulübü, Yarımca İzcilik Gençlik ve Doğa Sporları Kulübü, Bizim Kuşak İzcilik Kültür Gençlik ve Spor Kulübü, Güzergah İzcilik Kulübü ve izcileri de katılım sağladı.





OBA VE EKİPLER CENTİLMENCE YARIŞTI

4. İzci Oyunları’nda obalar ve ekipler kategorilerine göre yarıştı. İzciler, Teker Sürme, Tünel Geçişi, Su Taşıma, Top Atma, Rampa Basket, Sürünme, Örümcek Ağı, Dönence, Denge Bisikleti, Türe Yap, Dev Düğüm ve Slack Line etaplarında centilmence yarıştılar.

ORMANYADA İLGİ ODAĞI OLDU

Yarışmada izciler, parkur boyunca kıyasıya mücadele etti. İzcilere alana gelen velileri de alkışlarla destek verdi. Yarışlar Ormanya Doğal Yaşam Parkı’nı ziyaret eden misafirler tarafından da yoğun ilgi gördü. Oba ve Ekip ruhunu geliştirecek şekilde hazırlanan parkurda izciler aynı zamanda temel bilgi ve becerilerini de geliştirme fırsatı buldular.





4 KATEGORİDE ÖDÜL VERİLDİ

4. İzci Oyunları’nın sonunda 4 kategoride dereceye giren oba ve ekiplere eğitimci izci liderleri, kulüplerin yönetici ve liderleri, Turizm ve Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürü Ömer Bahadır Özyılmaz ve Kağıtspor Kulübü Genel Sekreteri Bekir Köksal tarafından madalya, kupalarını ve ödülleri taktim etti. 4. İzci Oyunlarına katılan ici ve izci liderleri faaliyet sonunda bir araya gelerek günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.











