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İzmit Belediyespor, yeni sezon öncesi 17. Erciyes Cup’ta form tuttu

İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde katıldığı 17. Erciyes Cup’ı 1 galibiyet 1 mağlubiyet ile tamamladı.

İzmit Belediyespor, yeni sezon öncesi 17. Erciyes Cup'ta form tuttu

06 Eylül 2023 Çarşamba 12:01

Türkiye Kadın Basketbol Süper Ligi’nde Kocaeli'yi temsil eden İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, yeni sezon öncesi hazırlıklarına devam ediyor. İzmit Belediyespor, bu yıl 17’ncisi düzenlenen Erciyes Cup’ta boy gösterdi.

İzmit Belediyespor turnuvadaki ilk maçında Melikgazi Kayseri Basketbol’u 67-65 mağlup ederken, ikinci maçta ise Bursa Uludağ Basketbol’a 96-95 mağlup oldu. İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Hasan Fırat Okul, yeni sezon öncesi verimli bir hazırlık dönemi geçirdiklerini ifade ederek, ligdeki hedeflerinin play-off olduğunu belirtti.



İHA
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