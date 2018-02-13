"Jack" ile hayatları değişti

- Aralarında yalnızca başını hareket ettirebilen sporcuların da bulunduğu 8 kişilik ekip, bocce toplarını "jack" dedikleri beyaz hedef topuna en yakın noktada konuşlandırmanın mücadelesini veriyor

- Antrenör Acar:

- "Hedefimiz, 2020 Tokyo Olimpiyatları. Dünya ve Avrupa şampiyonaları hedeflerimiz var. Kulüp olarak çalışıyoruz, hedefimiz bu, inşallah oralara gideceğiz"

TAHİR TURAN EROĞLU - Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü Engelli Bocce takımı sporcuları, oyunda beyaz hedef topu "jack"e en yakın topu yuvarlayarak engellerini aşmaya çalışıyor.

Hergeleci İbrahim Spor Salonu'nda aralarında yalnızca başını hareket ettirebilen sporcuların da bulunduğu 8 kişilik ekip, yapılacak ilk Türkiye Şampiyonası'nda şampiyonluk hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nce kendilerine tahsis edilen, engelli asansörlü özel otobüsle antrenman sahasına ulaşan sporcular, aynı zamanda milli takım sporcusu olan antrenörleri Yavuz Acar ile antrenmanda oldukları sürede engellerini unutup bocce toplarını "jack" dedikleri beyaz hedef topuna en yakın noktada konuşlandırmanın mücadelesini veriyor.

Sporcu ve antrenör Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bocce ile yaklaşık 3 yıl önce bir seminerde tanıştığını belirterek, 2 yıldır da kulüp çatısı altında çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Acar, engelli boccenin Türkiye'de henüz bir ligi olmadığını dile getirerek, takım sayısının artmasıyla bir lig oluşturulacağını, bunun mücadelesini verdiklerini kaydetti.

Kocaeli'de iki kulüp bulunduğunu, kulüp sayısını dörde çıkartmalarıyla öncelikle bölgesel lig oluşturabileceklerini, daha sık müsabakanın kendilerine tecrübe kazandıracağını vurgulayan Acar, bu sayede milli takıma da önemli katkı sağlayabileceklerine işaret etti.

Türkiye Şampiyonaları düzenlendiğini, geçen yıl katıldıkları şampiyonada üçüncü olduklarını hatırlatan Acar, bu yıl çalışmalarının şampiyonluk hedefiyle sürdüğüne değindi.

Acar, şöyle konuştu:

"Bocce, tekerlekli sandalyede olan ve en ağır derecedeki engelli bireylerin yapabileceği tek spor branşıdır. Rehabilite amaçlı aynı zamanda da sosyal aktivitelere katılım açısından önemli. Engelli bireylerin evlerden çıkıp kendilerini motive etmesine yarayan bir spor branşı. Genellikle kas hastaları ve serebral palsi hastalarına fiziksel olarak da katkı sağlayan bir branş. Toplarımızın içinde plastik granüller var, elleriyle tutarak, kol omuz hareketleri yaparak bir nevi fizik tedavi uygulamış oluyorlar. Kas kontrolünün gelişimi açısından faydalı bir branş."

- Her engelli rahatlıkla yapabilir

Bu sayede engellilerin hayata bakışlarının değiştiğini, artık bir amaçları olduğunu anlatan Acar, "yapamam" diyen sporcunun geçen yıl Türkiye üçüncülüğü kazandığını vurguladı.

Her engellinin bu sporu yapabileceğine değinen Acar, şunları kaydetti:

"Ellerini kullanamıyor dahi olsa bu sporu yapar. Sadece başını kullanıyor olsa bile, sedyede dahi bu sporu yapabilirler. Yataktaki hasta, 22 yıl yatağa bağlı hasta bile bu branşta turnuvaya katıldı. Bu sporcu bir hafta süren antrenmanın ardından eliyle top atar seviyeye geldi. Bu tür engellilerde kas gelişimine yardımcı olan bir branş. Önemli olan ulaşım, engellilerin en büyük sorunu ulaşım. Evlerinden çıkıp spor salonuna gelmek bizler için sıkıntılı bir durum. Almanya'da bir şampiyonada oksijen tüpleri arabasında takılı bir engelli sporcu vardı. Ağır engel grubunda kişiler bile Avrupa, dünya şampiyonalarına katılabiliyor. İstenilir, imkan verilirse ülkemizdeki engelliler de bunları yapabilir."

Yavuz Acar, daha önce mahallelerinden çıkmamış, sosyal hayata katılmamış sporcuların, bocceyle tanışmalarının ardından bu sporcuların Aksaray ve İzmir'de Türkiye Şampiyonası'na katılma imkanı bulduğunu vurguladı.

Hedeflerinin 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları olduğunu söyleyen Acar, "2020 Tokyo, dünya ve Avrupa şampiyonaları hedeflerimiz var. Kulüp olarak çalışıyoruz, hedefimiz bu, inşallah oralara gideceğiz." dedi.

- Sporla değişen hayatlar

SMA hastası 21 yaşındaki Havva Alyurt, işletme yönetimi mezunu olduğunu, okul bittikten sonra tanıdığı Acar sayesinde bocceye başladığını belirtti.

Alyurt, "Büyük hedeflerimiz var, umarım istediğimizi yaparız. Bu spora 'yapamam' diye başladım. Başladıktan sonra güzel arkadaşlıklar edindim, yapabildiğimi gördüm, yapabildiğimi görünce de herkesin yapabileceğini anladım. Herkese de kesinlikle tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sporcu Osman Üzmez'in annesi Naciye Üzmez ise bocceyle oğlunun vaktinin değerlendiğini, daha aktif bir birey olduğunu söyledi.

Üzmez, şöyle konuştu:

"Öncesinde evdeydi, çok bir sosyal aktivitesi yoktu. Bu sayede il dışına çıktı, hedefi yurt dışına da çıkabilmek. Geçen sene Aksaray'a, İzmir'e gittik. Bakalım bu sene nereye gideceğiz? Bu durumda olan kişileri evlerine kapatmasınlar, üzülmesinler, ben 45 yıldır ilgileniyorum, her yere de götürdüm. Artık kendisi geziyor. Faturalarımızı ödemeye, ilaçlarımı almaya eczaneye gidiyor. Artık kimseye muhtaç değil."

Doğuştan engelli Osman Üzmez de "Bu sporu yapmak heyecan verici, mutluluk veriyor." dedi.