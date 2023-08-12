Joao Amaral Kocaelispor kadrosunda

Trendyol 1. Lig'in yeni ekibi Kocaelispor, transferler çalışmalarına devam ediyor. Yeşil-siyahlılar geçen sene Polonya ekibi Lech Poznan’da 10 numaralı formayı giyen 31 yaşındaki Portekizli tecrübeli oyuncu Joao Pedro Reis Amaral’ı kadrosuna kattı. Kariyeri boyunca 251 maça çıkan Amaral, 52 gol atarken, 38 asist de yaptı. Geçtiğimiz sezonda ise Lech Poznan’da 37 maçta forma giyen Joao Amaral takımına 8 gol ve 8 asistlik bir katkı sağladı.

Kocaelispor Kulübü, Joao Amaral’ın transfer haberini paylaşırken şu ifadelere yer verdi: “Ailemize hoş geldin Joao Pedro Reis Amaral! Kulübümüz, Joao Pedro Reis Amaral ile 2 yıllık sözleşme imzalamış bulunmaktadır. Camiamıza hayırlı olsun."

İHA