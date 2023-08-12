SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Joao Amaral Kocaelispor kadrosunda

Kocaelispor, Joao Amaral ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Joao Amaral Kocaelispor kadrosunda

12 Ağustos 2023 Cumartesi 13:04

Trendyol 1. Lig'in yeni ekibi Kocaelispor, transferler çalışmalarına devam ediyor. Yeşil-siyahlılar geçen sene Polonya ekibi Lech Poznan’da 10 numaralı formayı giyen 31 yaşındaki Portekizli tecrübeli oyuncu Joao Pedro Reis Amaral’ı kadrosuna kattı. Kariyeri boyunca 251 maça çıkan Amaral, 52 gol atarken, 38 asist de yaptı. Geçtiğimiz sezonda ise Lech Poznan’da 37 maçta forma giyen Joao Amaral takımına 8 gol ve 8 asistlik bir katkı sağladı.

Kocaelispor Kulübü, Joao Amaral’ın transfer haberini paylaşırken şu ifadelere yer verdi: “Ailemize hoş geldin Joao Pedro Reis Amaral! Kulübümüz, Joao Pedro Reis Amaral ile 2 yıllık sözleşme imzalamış bulunmaktadır. Camiamıza hayırlı olsun."



İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaelispor Açılışı Manisa Fk İle Yapacak Kocaelispor Açılışı Manisa Fk İle Yapacak
Joao Amaral Kocaelispor Kadrosunda Joao Amaral Kocaelispor Kadrosunda
Gebze Voleybol Ekibine S.Arabistan’dan Konuk Gebze Voleybol Ekibine S.Arabistan’dan Konuk
Serebral Palsi Hastası Ayşe, 3 Ay Önce Tanıştığı Sporda Türkiye 3'Üncüsü Oldu Serebral Palsi Hastası Ayşe, 3 Ay Önce Tanıştığı...
Gebzeli Judocular Başarıdan Başarıya Koşuyor Gebzeli Judocular Başarıdan Başarıya Koşuyor
Yusuf Emre Gültekin Resmen Kocaelispor’da Yusuf Emre Gültekin Resmen Kocaelispor’da
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Kocaelispor Açılışı Manisa Fk İle Yapacak
Geride kalan sezonda şampiyonluğu göğüsleyerek Trendyol 1. Lig’e yükselen Kocaelispor, ligin ilk haftasında...

Haberi Oku