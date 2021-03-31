Judocular, dünyanın en prestijli sahnesinde

Büyükşehir Kağıtspor’un başarılı milli judocuları dünyanın en prestijli turnuvalarından biri olan Antalya Grand Slam’da mücadele edecekler.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un ve Judo milli takımının başarılı sporcuları Antalya’da mindere çıkıyor. Başarılı sporcular Uluslararası Judo Federasyonu tarafından düzenlenecek olan turnuva için hazırlıkları tamamladılar.

EN PRESTİJLİ TURNUVA

Uluslararası Judo Federasyonunun Büyükler kategorisindeki en prestijli, en zor ve olimpiyat barajı için en fazla puan veren turnuvası olan Antalya Grand Slam 01-03 Nisan 2021 tarihleri arasında 99 ülkeden 314 erkek 220 kadın toplam 534 judocunun katılımı ile Antalya’da yapılacak.







MİLLİ TAKIM ADINA MÜCADELE EDECEKLER

Büyükşehir Kağıtspor alt yapısından yetişen 3 erkek 3 kadın toplam 6 genç judocu ilk defa bu büyük organizasyonda yarışma heyecanını yaşayacak. 48 Kg Sıla Ersin, 52 Kg Buketnur Karabulut, 57 Kg Ayşenur tunca, 60 Kg Emirhan Karahan, 90 Kg Ömer Kemal Aydın Ve +100 Kg Münir Ertuğ altın madalya için mücadele edecek.

TÜM DÜNYANIN GÖZÜ ANTALYA’DA

2021 Olimpiyat Oyunlarına kısa bir süre ve çok az organizasyon kalmış olması bu turnuvanın son derece değerli olmasına, madalya alan sporcuların olimpiyat kapısını aralayacağından dolayı üst düzey judocuların odağı haline gelmesine neden oldu. Birçok ülkede ve sosyal medyada canlı yayınlanacak olan organizasyon birçok yıldız judocuyu ekrana getirecek.







