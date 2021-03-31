banner580
SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Judocular, dünyanın en prestijli sahnesinde

Büyükşehir Kağıtspor’un başarılı milli judocuları dünyanın en prestijli turnuvalarından biri olan Antalya Grand Slam’da mücadele edecekler.

Judocular, dünyanın en prestijli sahnesinde

31 Mart 2021 Çarşamba 09:31

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un ve Judo milli takımının başarılı sporcuları Antalya’da mindere çıkıyor. Başarılı sporcular Uluslararası Judo Federasyonu tarafından düzenlenecek olan turnuva için hazırlıkları tamamladılar.

 

EN PRESTİJLİ TURNUVA

Uluslararası Judo Federasyonunun Büyükler kategorisindeki en prestijli, en zor ve olimpiyat barajı için en fazla puan veren turnuvası olan Antalya Grand Slam 01-03 Nisan 2021 tarihleri arasında 99 ülkeden 314 erkek 220 kadın toplam 534 judocunun katılımı ile Antalya’da yapılacak.

 



MİLLİ TAKIM ADINA MÜCADELE EDECEKLER

Büyükşehir Kağıtspor alt yapısından yetişen 3 erkek 3 kadın toplam 6 genç judocu ilk defa bu büyük organizasyonda yarışma heyecanını yaşayacak. 48 Kg Sıla Ersin, 52 Kg Buketnur Karabulut, 57 Kg Ayşenur tunca, 60 Kg Emirhan Karahan, 90 Kg Ömer Kemal Aydın Ve +100 Kg Münir Ertuğ altın madalya için mücadele edecek.

 

TÜM DÜNYANIN GÖZÜ ANTALYA’DA

2021 Olimpiyat Oyunlarına kısa bir süre ve çok az organizasyon kalmış olması bu turnuvanın son derece değerli olmasına, madalya alan sporcuların olimpiyat kapısını aralayacağından dolayı üst düzey judocuların odağı haline gelmesine neden oldu. Birçok ülkede ve sosyal medyada canlı yayınlanacak olan organizasyon birçok yıldız judocuyu ekrana getirecek.



Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gebze yüzme havuzunda sona doğru Gebze yüzme havuzunda sona doğru
Samet engelleri aşmaya gidiyor Samet engelleri aşmaya gidiyor
Büyükşehir, doğa kulüpleriyle bir araya geldi Büyükşehir, doğa kulüpleriyle bir araya geldi
Büyükşehir dev organizasyona ev sahipliği yaptı Büyükşehir dev organizasyona ev sahipliği yaptı
Gebze Futbol Sahasında sona yaklaşılıyor Gebze Futbol Sahasında sona yaklaşılıyor
5’te devre 10’da biter 5’te devre 10’da biter
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Gebze yüzme havuzunda sona doğru
Gebze Cumhuriyet Mahallesinde inşa edilen spor kompleksindeki yüzme havuzunun kısa süre içinde tamamlanması...

Haberi Oku