Judocular namağlup şampiyon

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’lu Judocular, Mersin’in Mut ilçesinde iki gün süren Spor Toto Ümitler Mix 1.Lig ilk etap müsabakalarını 30 puanla yenilgisiz tamamladı. Mavi beyazlı judocular bu sonuçla liderliğini ilan etti.

NAMAĞLUP ŞAMPİYON

Spor Toto Ümitler Mix 1.Lig ilk etabını yenilgisiz ve 30 puanla Büyükşehir Kağıtspor lider tamamladı. Müsabakalarda 27 puan ve averajla İzmir BBSK ikinci, aynı puanla Balikesir İDA SK üçüncü ve 24 puanla Konya BBSK dördüncü tamamladı.

İLKE İMZA ATTILAR

Ümitler Mix Ligi Judo takımımız 2017 ve 2018 sezonlarını da yenilgisiz şampiyon olarak tamamlamıştı. Bu etapla birlikte 2017 yılından bu güne toplamda 46 maçı yenilgisiz tamamlayarak bir ilke imza attı.

İKİNCİ ETAP KASIMDA

Spor Toto Ümitler Mix 1.Lig ilk etabını namağlup şampiyon olarak tamamlayan Kağıtsporlu Judocular ikinci etap müsabakaları için 21-22 Kasım 2019 tarihlerinde Antalya’ya gidecekler.











