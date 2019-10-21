banner465
SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Judocular namağlup şampiyon

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’lu Judocular, Mersin’in Mut ilçesinde iki gün süren Spor Toto Ümitler Mix 1.Lig ilk etap müsabakalarını 30 puanla yenilgisiz tamamladı. Mavi beyazlı judocular bu sonuçla liderliğini ilan etti.

Judocular namağlup şampiyon

21 Ekim 2019 Pazartesi 11:58

  NAMAĞLUP ŞAMPİYON

Spor Toto Ümitler Mix 1.Lig ilk etabını yenilgisiz ve 30 puanla Büyükşehir Kağıtspor lider tamamladı.  Müsabakalarda 27 puan ve averajla İzmir BBSK ikinci, aynı puanla Balikesir İDA SK üçüncü ve 24 puanla Konya BBSK dördüncü tamamladı.

 

İLKE İMZA ATTILAR

Ümitler Mix Ligi Judo takımımız 2017 ve 2018 sezonlarını da yenilgisiz şampiyon olarak tamamlamıştı. Bu etapla birlikte 2017 yılından bu güne toplamda 46 maçı yenilgisiz tamamlayarak bir ilke imza attı.

 

İKİNCİ ETAP KASIMDA

Spor Toto Ümitler Mix 1.Lig ilk etabını namağlup şampiyon olarak tamamlayan Kağıtsporlu Judocular ikinci etap müsabakaları için 21-22 Kasım 2019 tarihlerinde Antalya’ya gidecekler.





Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Çiftçi’den sporcularla sabah yürüyüşü Çiftçi’den sporcularla sabah yürüyüşü
BAL'da Gebzespor-Çayırovaspor BAL'da Gebzespor-Çayırovaspor
Oryantiring şampiyonası hazırlıkları sürüyor Oryantiring şampiyonası hazırlıkları sürüyor
Berfin’in hedefi Avrupa şampiyonluğu Berfin’in hedefi Avrupa şampiyonluğu
Kağıtspor Voleybol A Takımı evinde ilk maçına çıkıyor Kağıtspor Voleybol A Takımı evinde ilk maçına...
Dünya şampiyonası için yola çıkıyorlar Dünya şampiyonası için yola çıkıyorlar
Yukarı Çık

banner464

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner463

banner398

banner377

banner149

banner378

Çiftçi’den sporcularla sabah yürüyüşü
Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova Eğitim Spor Kulübü’nün organize ettiği sabah...

Haberi Oku