Judoculara Önemli Ziyaret

Ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 sürecinde eksik kalan antrenmanlarını tamamlamak için Diriliş Gençlik Kamplarına kapanan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü’nün milli judocularına Spor Bakanlığı ve Kocaeli protokolünden ziyaret gerçekleştirildi.

PROTOKOL TAM KADRO





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü’nün başarılı judocuları Diriliş 1 ve 2 Gençlik Kampları’nda hazırlıklarını sürdürüyor. 38 kadın 52 erkek olmak üzere toplam 90 Büyükşehir Kağıtsporlu sporcunun kondisyon topladığı kampı judo ve spor camiasının önde gelen isimleri ziyaret etti. Amatör Spor Haftası kapsamın ’da gerçekleşen ziyarette Türkiye Spor Federasyonları Daire Başkanı Fatih Uysal, Türkiye Spor Eğitim Daire Başkanı Selçuk Çebi, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz ’un yanı sıra il protokolünden Kocaeli Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü İbrahim Aktürk, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Şemsettin Yıldırım ve Büyükşehir yöneticileri de hazır bulundu.

UYSAL VE HUYSUZ’DAN TEŞEKKÜR





Amatör Spor Haftası kapsamında Büyükşehir Kağıtspor Judo kampını ziyaret eden Türkiye Spor Federasyonları Daire Başkanı Fatih Uysal ve Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz; “Burada sporcularımıza çok güzel bir ortam sağlanmış. Sporcularımız bu sayede kaybettikleri zamanı geri kazanarak tekrardan eski güç ve kondisyonlarına kavuşacaklar. Bu güzel imkanları sağladığı için başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz.” dedi.

EKSİKLERİ KAPATACAKLAR

Covid-19 salgını sebebiyle ara verilen antrenmanlara sosyal mesafe kuralı kapsamında tekrardan başlanmıştı. Geçen sürede sporcuların kuvvet yüklemeleri tamamlandı. Diriliş1 ve Diriliş 2 Gençlik kamplarına 21 gün boyunca teknik kampa giren sporcular, burada alınan her türlü önlem ile teknik antrenmanlar yapmaya başladı.











