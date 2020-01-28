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Judoculardan madalya yağmuru

Judo branşında Türkiye’nin markası olan Büyükşehir Kağıtspor, Ümitler Türkiye Şampiyonası’nda zirvede yer aldı.

Judoculardan madalya yağmuru

28 Ocak 2020 Salı 11:21

Kilis’te 62 İlden 877 sporcunun katılımı ile düzenlen Ümitler Türkiye Judo Şampiyonasını Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor’lu judocular zirvede tamamladı. Judocular şampiyonadan 14 madalya elde ederek takım halinde birinci olmayı başardı.

ŞAMPİYON KAĞITSPOR

Kilis Beşevler Spor Salonu’nda yapılan Spor Toto 2020 Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası’nda Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu judocular 6 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalya ile takım halinde birincilik elde etti. Kağıtspor’u Manisa 2 altın, 3gümüş ve 5 bronz ile Ankara temsilcileri 1 altın 1 gümüş ve 2 bronz madalya ile takip etti.

6 ALTIN MADALYA

Şampiyonada 40 Kg’da Zeynep Betül Sarıkaya, 48 Kg’da Sıla Ersin, 52 Kg’da Buketnur Karabulut, 57 Kg’da Ayşenur Budak, 66 Kg’da Hidayet Adıyaman ve +90 Kg’da Münir Ertuğ altın madalya kazanarak Türkiye Şampiyonu oldular.

3 GÜMÜŞ 5 BRONZ

Türkiye Şampiyonasında 44 Kg Nurten Doğrusoy, 48 Kg Yaren Kömürcü, 66 Kg Erman Gürgengümüş madalya kazandı. 44 Kg Ayşenur Sülün, 50 Kg Ali Bozkurt, 55 Kg Enes Çakan, 66 Kg Emre Karaduman ve +90 Kg Yusuf Kaan Engin 3. olarak Türkiye Şampiyonasında derece alan diğer Kocaeli’li sporcular oldu.

ENES DÜNYA ŞAMPİYONASI YOLCUSU

Öte yandan aynı tarihler arasında yapılan Türkiye İşitme Engelliler Judo Şampiyonasında Büyükşehir Kağıtspor’lu Enes Yıldız 66 Kg’da Türkiye şampiyonu olarak Nisan ayında yapılacak olan Dünya Şampiyonasında yarışma hakkı kazandı.

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