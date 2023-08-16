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Kadın futbol turnuvası büyük heyecana sahne olacak

Derince'de 22 Ağustos tarihinde düzenlenecek U-15 Kadın Futbol Turnuvası büyük heyecana sahne olacak.

Kadın futbol turnuvası büyük heyecana sahne olacak

16 Ağustos 2023 Çarşamba 11:56

  Yaz ayları boyunca gençlere yönelik etkinliklere ara vermeden devam eden Derince Belediyesi bu kez Derincespor Kulübü ile birlikte U-15 Kadın Futbol Turnuvası düzenliyor. 22 Ağustos Salı günü Derince Belediyesi Suni Çim Stadı’nda 10.00-16.00 saatleri arasında gerçekleşecek turnuvaya 5 kulüp katılım sağlayacak. Derincespor, Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü, Karamürsel Belediye Spor Kulübü, Gebze Kadın FK ve Bilecik Kolej Spor Kulübü’nün yer alacağı turnuvanın büyük heyecana ve kıyasıya mücadeleye sahne olması bekleniyor. 


İHA
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