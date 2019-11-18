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Kağıtspor Basketbolda Doludizgin

Türkiye Basketbol 2. liginde Kocaeli’yi temsil eden Büyükşehir Kağıtspor Basketbol Takımı, zorlu İzmir deplasmanından galip ayrıldı.

Kağıtspor Basketbolda Doludizgin

18 Kasım 2019 Pazartesi 14:35

 Türkiye Basketbol 2. Liginde oynadığı 5 maçtan 4  galibiyet çıkarmayı başaran Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor deplasmanda Bornava Bossan Spor’a konuk oldu. İddialı İzmir temsilcisini üstün bir oyunla 50-64’lük skorla yenen mavi beyazlılar ligde önemli bir galibiyet almayı başardı.

 

ZORLU DEPLASMAN GALİP GELDİ

Zorlu İzmir deplasmanında oyuna hâkim başlayan Büyükşehir Kağıtspor Basketbol takımı ilk çeyreği 12-20 önde kapattı. Maç boyunca hakimiyetini sürdüren mavi beyazlılar 23-40 45-51 ve 50-64 skorlar ile maçtan galip ayrıldı. Lig’de oynadığı 5 maçtan 4. galibiyetini alan temsilcimizde Cem Han 22, kaptan Sertay Gürsu 11 sayı ile en skorer isimler oldu.

  

TARAFTARIMIZIN DESTEĞİNİ BEKLİYORUZ

23 Kasım Cumartesi günü Atatürk Spor Salonu’nda saat 18.00’de Geçit Spor Basketbol takımını ağırlayacak olan Büyükşehir Kağıtspor Basketbol takımı baş antrenörü Hakan Köseoğlu; “Takım adına her şey güzel gidiyor. Güzel bir galibiyet serisi yakaladık. Bu hafta evimizde oynayacağız. Bizim için ligdeki tüm maçlar önemli. Tüm taraftarımızı maça bekliyoruz, onların desteğine ihtiyacımız var, zorlu bir maç bizleri bekliyor” dedi.

 

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