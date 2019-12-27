banner462
SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kağıtspor karatede Türkiye Şampiyonu

Büyükşehir Kağıtspor Karate branşı sporcuları Türkiye şampiyonasında geleneği sürdürdü.

Kağıtspor karatede Türkiye Şampiyonu

27 Aralık 2019 Cuma 09:52

Türkiye Karate Federasyonu tarafından 49 ilden 387 takım ve 1780 sporcunun katılımı ile Türkiye Kulüpler Ümit Genç ve Büyükler Türkiye Şampiyonası düzenlendi. Kartepe Hergeleci İbrahim Spor Salonu'nda gerçekleşen şampiyonada Kocaeli Büyükşehir Kağıtsor takımı, genel klasmanda birincilik kürsüsüne çıktı.

 

GENEL KLASMANDA TÜRKİYE ŞAMPİYONU

387 takımın mücadele ettiği zorlu Türkiye şampiyonasında müsabakalar sonunda Büyükşehir Kağıtspor genel klasmanda ilk sırayı alırken, İstanbul BBSK 2. , Gaziosmanpaşa Belediyespor 3. Oldu.

 

BÜYÜK BAYANLARDAN ALTIN

Büyük Bayan Kumite dalında Büyükşehir Kağıtspor’u temsil eden Umay Tokcan, Rabia Şentürk, Fatma Naz Yenen, Gülsen Demirtürk zorlu rakiplerini tek tek geçerek Türkiye Şampiyonu olmayı başardı.

 

ÜMİT GENÇLERDEN GÜMÜŞ

Ümit Genç Erkek Kumite dalında şampiyonada mücadele eden mavi beyazlı Ahmet Bulut, Kadir Kaan Bekler, Ekrem Altuner Yılmaz, Gökdeniz Akdemir, Eren Gider, Mert Halıcı, Gencer Güleç ise zorlu rakiplerini tek tek geçerek finale kadar çıktılar. Başarılı sporcular finalde kıl payı mağlup olarak Türkiye 2. oldu.





Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Futbolda haftanın programı Futbolda haftanın programı
Tavşanlı spor lige hazır Tavşanlı spor lige hazır
Haydi Kocaeli Basketbol maçına Haydi Kocaeli Basketbol maçına
Güreşçilerden önemli başarı Güreşçilerden önemli başarı
KARATE ŞAMPİYONASI KOCAELİ'DE TAMAMLANDI KARATE ŞAMPİYONASI KOCAELİ'DE TAMAMLANDI
Darıcalı Karatecilerden çifte kupa Darıcalı Karatecilerden çifte kupa
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner377

banner149

banner378

Futbolda haftanın programı
Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig'de yapılacak 17. hafta maçlarıyla devre arasına girilecek.

Haberi Oku